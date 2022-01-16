بايدن يشيد بدور رجال الأمن فى الإفراج عن رهائن تكساس

جدة - نرمين السيد - وتعهد بايدن، بالتصدى للتطرف ومعاداة السامية فى الولايات المتحدة الأمريكية. وكان قائد الشرطة فى كلوفيل فى تكساس، أعلن مقتل الرجل الذى احتجز أربعة أشخاص كرهائن فى كنيس يهودى بعدما أطلق الأمن سراح جميع الرهائن على قيد الحياة. وأكد البيت الأبيض فى وقت سابق اليوم، أنه تم إطلاع الرئيس الأمريكى جو بايدن، على مستجدات عملية الاحتجاز بكنيس فى تكساس.

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