بلينكن: نشعر بالقلق بعد بركان وتسونامى تونجا.. ومستعدون للمساعدة

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، أمس السبت، قلق الولايات المتحدة العميق إزاء الثوران البركانى والتسونامى فى أرخبيل تونجا، قائلاً إن الولايات المتحدة تستعد لإرسال مساعدات إلى الجزيرة فورًا.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، كتب بلينكن عبر تويتر: "قلق جدًا حيال تعافى شعب تونجا من آثار الثوران البركانى والتسونامى"، مضيفًا أن "الولايات المتحدة على استعداد لتقديم الدعم لجيراننا فى المحيط الهادئ".

وكانت موجات المد البحر "تسونامى" اقتحمت جزيرة تونجا، أمس السبت، ما دفع السكان للهرب إلى مناطق مرتفعة مثل الجبال، وذلك بعدما رصدت جزيرة ساموا الأمريكية موجات مماثلة.

ووفقًا لوكالة "أسوشيتيد برس"، فقد جاءت موجات "تسونامى" هذه إثر ثوران بركان هونجا تونجا هونج هاباى، تحت سطح البحر، حيث تقع تونجا فى أوقيانوسيا، وهى أرخبيل يتألف من 176 جزيرة فى جنوب المحيط الهادئ، وتتواجد فى الطريق البحرى بين جزر هاواى ونيوزيلندا.

وبحسب الوكالة، أرسل ثوران البركان أمواجا ضخمة ارتطمت بالشاطئ، وأجبرت المواطنين على الفرار إلى مناطق مرتفعة، خصوصا بعدما حذرت سلطات تونجا من وقوع موجات المد البحرى "تسونامى" فى وقت سابق.