الشرطة الأمريكية تقتل محتجز الرهائن فى تكساس

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال ميللر خلال مؤتمر صحفى، إن "فريق تحرير الرهائن اقتحم الكنيس"، مضيفًا أن "المشتبه به مات".
وكتب حاكم تكساس، جريج أبوت، فى وقت سابق، على تويتر، قائلاً إن "الصلوات استجيبت"، وأن "جميع الرهائن خرجوا أحياءً وسالمين"، بعدما احتحجزهم مسلح لساعات فى كنيس يهودى فى مدينة كوليفيل.
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