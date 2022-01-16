الصين تسجل 119 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد تسجيل 119 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم السبت، انخفاضا من 165 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 65 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 104 قبل يوم.

وسجلت الصين أيضا 52 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض ارتفاعا من 25 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وذكرت اللجنة أن بر الصين الرئيسي سجل حتى يوم السبت 104864 إصابة مؤكدة.

ولم تُسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.