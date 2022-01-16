بدون صبغة.. القهوة والقرنفل أقوى خلطة لتغطية الشعر الأبيض والشيب بدون مواد كيماوية في 15 دقيقة

بدون صبغة.. القهوة والقرنفل أقوى خلطة لتغطية الشعر الأبيض حيث تعد من أنجح الوصفات الطبيعية حتى الآن للقضاء نهائيا على مشكلة الشيب، وهي مشكلة يعاني منها الكثيرون رجال ونساء، شباب وكبار السن، بل وحتى الأطفال قد تعاني من مشكلة الشعر الأبيض، وهذه الوصفة الجبارة وصفة طبيعية بمكونات متاحة داخل كل منزل، دون الحاجة للذهاب إلى مراكز متخصصة وهدر الكثير من الأموال، فقط القهوة والقرنفل يمكن أن يقوموا بحل تلك المشكلة المزعجة إلى الأبد.

بدون صبغة.. القهوة والقرنفل أقوى خلطة لتغطية الشعر الأبيض

على الرغم من أن الصبغات الكيميائية تعمل على تغطية الشعر الأبيض، إلا أن ضررها أكثر من نفعها، حيث تعمل على إلحاق الضرر بالشعر وإصابته بالجفاف والتقصف، واحيانا السقوط، لذا تبحث الكثير من النساء عن حلول طبيعية لتغطية الشيب دون تلف شعرها، والآن أصبح في الإمكان حل تلك المشكلة من خلال مكونين موجودان في كل بيت وهما القهوة والقرنفل، وسوف نتعرف تفصيلاً عن هذه الوصفة من خلال المكونات وطريقة التحضير.

المكونات:

كما ذكرنا أن مكونات وصفتنا لتغطية الشيب في الرأس تحتاج إلى مكونات بسيطة ومتاحة للجميع داخل كل منزل، ومن أهم هذه المكونات:

1 ملعقة كبيرة من مسحوق القرنفل الناعم.

2 ملعقة كبيرة من البن.

1 ملعقة كبيرة مسحوق كاكاو مر.

كوب ماء للعجن.

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

1 ملعقة كبيرة من النشا.

طريقة التحضير:

لتغطية الشعر الأبيض، وتلوينه بلون بني رائع، فقط اتبعي تلك الخطوات البسيطة: