الصفدي : الشراكة الأردنية الأمريكية صلبة وقوية

دوت الخليج :- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الجمعة، إن الدعم الأميركي للأردن يُساعد في تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق تعهد بها الأردن، مؤكدا على "الشراكة الصلبة والقوية" مع الولايات المتحدة.

وأكد الصفدي في مقابلة مع شبكة (CNN)، استمرار الصداقة الجيدة والحقيقية بين الأردن والولايات المتحدة، وأشار إلى أن التعاون مع الولايات المتحدة ساعد بالتخفيف من العديد من التحديات التي واجهها الأردن في ظل الأزمة الإقليمية.

وقال الصفدي إن "الشراكة صلبة وقوية" و"لا يقتصر دعم الولايات المتحدة للأردن على تمكيننا من مواجهة التحديات فحسب بل يساعد أيضا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية واسعة النطاق التي نتعهد بها الآن".

وأضاف الصفدي "في المنطقة بحاجة إلى القيام بالكثير ... لا يمكننا الاعتماد على الولايات المتحدة فقط لحل مشكلاتنا، يتعين علينا العمل وبعدها العمل مع الولايات المتحدة كشريك موثوق للتقدم إلى الأمام".

و"لعبت الولايات المتحدة دائما دورا رائدا في المنطقة ونحن بحاجة إلى هذا الدور، ونحن نعمل مع الولايات المتحدة لضمان استمرارها في مساعدتنا في مواجهة كل هذه التحديات وإيجاد حلول لها"، وفق الصفدي.

وذكر أن المناقشات التي جمعته بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أشارت إلى مواصلة العمل، مضيفاً "الولايات المتحدة شريك رئيسي لنا ونحن نواصل العمل معا".

أجرى الصفدي وبلينكن، الخميس، محادثات موسعة أكدا خلالها متانة الشراكة التي تربط البلدين والحرص على تعميقها وترجمتها تعاوناً أوسع في مختلف المجالات.

وركّزت المباحثات على مذكرة التفاهم الجديدة التي يعمل البلدان على توقيعها لتحل محل المذكرة السابقة التي ينتهي العمل بها نهاية شهر أيلول/سبتمبر المقبل، والتي أطّرت الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للمملكة على مدى السنوات الأربعة الماضية.