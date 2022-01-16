قتل ضابط وأصيب 3 جنود في الجيش الأردني، الأحد، من جراء إطلاق النار عليهم على الحدود مع سوريا، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وأورد حساب وكالة "بترا" على "تويتر" نبأ عاجلا جاء فيه "القوات المسلحة: استشهاد ضابط وإصابة 3 أفراد في إطلاق نار على الحدود الشرقية". والمقصود بالحدود الشمالية الشرقية هي الحدود مع سوريا. وقال الجيش إن الإصابات في صفوفه وقعت أثناء اشتباك مع مهربين على الحدود، مؤكدا ضبط كميات كبيرة من المخدرات وتحويلها إلى الجهات المختصة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأردن: مقتل ضابط وإصابة 3 جنود بإطلاق نار على حدود سوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.