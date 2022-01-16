هجوم يستهدف مكتب قيادى بتحالف «تقدم» جنوب بغداد

جدة - نرمين السيد - وقال المصدر الأمنى فى تصريحات خاصة لقناة "السومرية نيوز" العراقية، إن "مكتب النائب عبد الكريم عبطان تعرض لهجوم بقنبلة يدوية فى السيدية جنوبى بغداد".

بدوره، شدد تحالف "تقدم" الذى يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسى على أنه "ماض فى مشروعه نحو البناء والإعمار واستتباب الأمن فى البلاد"، معتبرا أن أى تصرفات هجومية "لم ولن تهزمه".

يأتى هذا الهجوم فيما لا تزال المشاورات بين الكتل النيابية مستمرة من أجل تشكيل الحكومة العراقية.