الاتحاد الأوروبى: نستمر فى تنسيقنا الوثيق مع واشنطن بشأن روسيا وأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان نشرته دائرة العمل الخارجى للاتحاد الأوروبى، عبر موقعها الرسمى، أن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيف بوريل، تحدث، بعد المناقشات غير الرسمية لوزراء الخارجية والدفاع للدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى قبل أيام فى فرنسا، إلى وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، ليلة أمس السبت، وقد ناقشا أخر التطورات فى الحشد العسكرى الروسى حول أوكرانيا وأطلعا بعضهما البعض على أحدث المشاركات الدبلوماسية حول محاولات روسيا إعادة تحديد الترتيبات الأمنية فى أوروبا.

وأضاف البيان: أن الطرفين رفضا المبادرة الروسية لإعادة بناء مناطق النفوذ فى أوروبا وشددا على تصميمهما على مواصلة المشاورات المكثفة حول هذه القضية وغيرها بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى - مما يمثل جبهة قوية وواضحة وموحدة عبر الأطلسي.

وتابع: أن بوريل وبلينكين جددا فى ذلك دعمهما لسيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها، وشددا على حاجة روسيا إلى وقف التصعيد وتنفيذ اتفاقيات مينسك بالكامل، واستعرضا أيضا الاستعدادات الجارية للتدابير الرادعة ورد الفعل الدولى القوى مع العواقب الوخيمة، التى قد تقع على روسيا فى حالة حدوث أى عدوان آخر ضد أوكرانيا.

كما كررا أن الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة يظلان منفتحين على الحوار مع روسيا، ولكن ليس على حساب الحرية والسيادة واستقلال أعضاء المجتمع عبر الأطلسى وشركائهم، أو على حساب احترام القيم الأساسية والالتزامات الدولية ذات الصلة، بحسب البيان.

وكان وزراء خارجية الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، قد اتفقوا يوم أمس الأول فى فرنسا، على زيادة تعزيز التنسيق مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى وتعزيز تعاون الاتحاد الأوروبى داخل منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا لمعالجة هذا الملف.