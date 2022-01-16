الأردن: مقتل ضابط وإصابة 3 فى اشتباكات مع مهربين

جدة - نرمين السيد - قال مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إنه فى إحدى الواجهات الحدودية الشمالية الشرقية أطلقت مجموعة من المهربين النار على قوات حرس الحدود، فتم الرد بالمثل وتطبيق قواعد الاشتباك مما دفع المهربين إلى الفرار داخل العمق السورى.

وأضاف المصدر، أنه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وتحويلها إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، تتعامل بكل قوة وحزم مع أى عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود.