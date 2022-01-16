الصحة العراقية: رصد 10 حالات يشتبه إصابتها بـ أوميكرون

جدة - نرمين السيد - كشفت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، عن 10 حالات مشتبه إصابتها بـ"أوميكرون" فى السليمانية، مؤكدة فى الوقت نفسه امتلاكها الكثير من جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.





وقال مدير التحصين فى وزارة الصحة فراس الموسوى، فى تصريحات أوردتها قناة " السومرية نيوز"، إن عدد الملقحين حاليا تجاوز 14 مليونا، منهم أكثر من 8 ملايين و668 ألف ملقح بجرعة واحدة، و5 ملايين و800 ألف ملقح بجرعتين. وأضاف أنه يوجد وفرة كبيرة من اللقاحات فى المخازن، حيث تعاقد العراق على أكثر من 40 مليون جرعة، وصلت منها 20 مليون جرعة حتى الآن، مشيرا إلى أن "أعداد الملقحين من أعمار 12 عاما (طلبة المدارس) وصلت إلى 400 ألف طالب كجرعة أولى، و130 كجرعة ثانية".

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