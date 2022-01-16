بايدن يشيد بعملية تحرير الرهائن بولاية تكساس

أشاد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، بعملية تحرير جميع الرهائن الذين احتجزهم مسلح في كنيس يهودي في مدينة كوليفيل بولاية تكساس.

وقال بايدن: “بفضل العمل الشجاع الذي تقوم به سلطات إنفاذ القانون على مستوى الولاية والمحلية والفيدرالية، فإن أربعة أمريكيين احتُجزوا كرهائن في كنيس يهودي في تكساس سيعودون قريبًا إلى منازلهم مع عائلاتهم”.

وأضاف بايدن: “أنا ممتن للعمل الدؤوب الذي تقوم به أجهزة إنفاذ القانون على جميع المستويات، والذين تصرفوا بشكل تعاوني وبلا خوف لإنقاذ الرهائن.. نحن نرسل المحبة والقوة للمصلين والجالية اليهودية”.

وتابع الرئيس الأمريكي: “هناك المزيد الذي سنعرفه في الأيام المقبلة حول دوافع محتجز الرهائن.. لكن اسمحوا لي أن أكون واضحًا لأي شخص ينوي نشر الكراهية.. سنقف ضد معاداة السامية وضد تصاعد التطرف في هذا البلد. هذا هو ما نحن عليه، ونحن فخورون جميعًا بتطبيق القانون”.

وتمكنت السلطات في ولاية تكساس من تحرير جميع الرهائن المتبقين الذين احتجزهم مسلح في الكنيس اليهودي دون أن يصاب أحدهم بأذى، وذلك بعد أكثر من 10 ساعات من قيام المسلح بتعطيل صلوات يوم السبت وبدء مواجهة مشوبة بالتوتر مع الشرطة.

واقتحم أعضاء من فريق إنقاذ الرهائن التابع لمكتب التحقيقات الاتحادي الكنيس لتحرير الرهائن الثلاثة المتبقين. وقال مايكل ميلر قائد شرطة كوليفيل في مؤتمر صحفي إن المسلح سقط قتيلا.

وذكر مسؤولون أن المسلح احتجز في البداية أربعة أشخاص في مجمع بيت إسرائيل منهم الحاخام. وتم إطلاق سراح أحد الرهائن دون أن يصاب بأذى بعد ست ساعات من الأزمة.

وقال مراسلون محليون إنهم سمعوا دوي انفجارات وربما قنابل صوت وأصوات إطلاق نار قبل وقت قصير من إعلان حاكم تكساس جريج أبوت انتهاء الأزمة.

وقال أبوت على تويتر: “استجيبت الدعوات.. جميع الرهائن على قيد الحياة وسالمين”. وذكر مكتب التحقيقات الاتحادي أنهم تأكدوا من هوية المسلح لكنهم قالوا إنهم لن يكشفوا النقاب عنها حاليا. وامتنع المكتب عن تأكيد سبب وفاته قائلا إن الأمر لا يزال قيد التحقيق.

وكانت إدارة شرطة كوليفيل قد قالت إنها تعاملت مع الأزمة في بادئ الأمر بنشر فرق التدخل السريع استجابة لمكالمات الطوارئ التي بدأت في حوالي الساعة 10:41 صباحا خلال صلوات السبت التي كانت تبث عبر الإنترنت.

وسرعان ما بدأ مفاوضون من مكتب التحقيقات الاتحادي اتصالات مع الرجل الذي قال إنه يرغب في التحدث مع امرأة مسجونة في سجن اتحادي.