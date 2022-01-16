نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الدخول على منصة منظرة للصفوف eportal.moe.gov.om 2022 للصفوف من الأول حتي الرابع في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الدخول على منصة منظرة للصفوف موقع المنصة الإلكترونية لمنصة بوابة سلطنة عمان 2022 eportal. moe. gov بسبب الظروف التي تمر بها جميع الدول نتيجة انتشار فيروس كورونا، وضعت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان خطة للتعليم تشمل تسجيل الطلاب في التعليم الأساسي على منصة Classroom عبر البريد الإلكتروني لتتبع تقدمهم خلال العملية التعليمية من 2022 إلى 2021.

هذه المنصة عبارة عن منصة تعليمية إلكترونية تقدم خدمات تعليمية للطلاب، ويجب على الطلاب التسجيل فيها للاستفادة من الجميع من ميزات المنصة ويتم الحضور عبر المنصة في الفصول الافتراضية من أجل التفاعل مباشرة مع المعلم، كما توفر المنصة مقاطع فيديو تشرح المناهج؛ تم ذلك لصالح وزارة التربية والتعليم في عمان من أجل مواصلة العام الدراسي دون انقطاع، مع ضمان سلامة الطلاب والمعلمين.

رابط الدخول على منصة منظرة للصفوف eportal.moe.gov.om 2022

أتاحت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان رابطًا للتسجيل على منصتي Classroom و Manzhar، عبر البريد الإلكتروني للطالب، لجميع الفصول في عمان، كجزء من هدف الوزارة لتعزيز التعليم في عمان باستخدام أحدث الأدوات العلمية بالإضافة إلى ذلك، للوصول إلى رابط Classroom أو لاستخدام منصة Manzah للتعليم عن بعد في عمان.

كيفية التسجيل في منصة Classroom

للوصول إلى أي من المنصات التعليمية للتعلم عن بعد في عُمان، يختار الطالب أولاً المنصة التي يرغب في الوصول إليها، سواء كانت Classroom أو منصة View، ثم يُدخل رابط المنصة، متبوعًا بالرقم المدني للطالب.

ويُدخل الطالب تاريخ ميلاده في المساحة المخصصة للكتابة ويضغط على زر تسجيل الدخول؛ باتباع هذه الخطوات، سيتم تسجيل دخول الطالب على أي منصة وسيتمكن من الاستفادة من جميع الخدمات المجانية للمنصة.

تعليق الدراسة في عمان

يتم ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة للحفاظ على المسافة الاجتماعية. لا يتم ارتداؤها في المناطق المغلقة أو غير المأهولة.

من الضروري تطهير المدارس والجامعات والمرافق العامة والمساكن الخاصة.

خطوات تسجيل الدخول على منصة منظرة

للاستفادة من خدمات الموقع التعليمي، يجب اتباع الخطوات التالية:

يمكن للطلاب الوصول إلى الموقع عبر الرابط التالي: انقر هنا .

. يقوم الطالب بعد ذلك بإدخال رقم التعريف المدني الخاص به وتاريخ ميلاده والتحقق من رمز التوثيق.

بعد ذلك، ستقوم بتسجيل الدخول والتنقل مباشرة إلى علامة تبويب الطالب.

يجب عليه حفظ الرسالة حتى يتم تسليمها إليه بمجرد أن يتمكن من استخدام Google Classroom.

وبلغ عدد المسجلين في المنصة التعليمية الرقمية في سلطنة عمان 388.569 طالب وطالبة، بحسب البيانات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان استعدادًا للتعلم عن بعد.

وقالت الوزارة، عبر وسائل الإعلام التربوية، إن التسجيل سيبقى مفتوحًا للتلاميذ اعتبارًا من اليوم الأحد. نظرًا لحقيقة أن بدء العام الدراسي الأول، الذي يبدأ في نوفمبر 2020، تزامنًا مع إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، أنشأت الوزارة أيضًا منصة Google Classroom التعليمية لزيادة التفاعل بين الطلاب والمعلمين.