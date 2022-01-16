سفير روسيا: محادثاتنا مع أمريكا والناتو لم تسفر عن نتائج مهمة

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، قال أنطونوف: "يجب الاعتراف بأن المناقشات التى جرت الأسبوع الماضى، مع الولايات المتحدة والناتو، لم تسفر بعد عن أية نتائج مهمة".

وحسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أشار السفير الروسى إلى أن موسكو ستتخذ قرارًا بشأن استكمال المحادثات مع الناتو وواشنطن، بعد الاطلاع على الردود المكتوبة على مقترحاتها الأمنية، قائلاً: "نتوقع ردودًا مكتوبة من واشنطن وبروكسل على مسودة الاتفاقات الخاصة بنا، وبناء عليها سنتخذ قرارا حول جدوى المزيد من العمل المشترك"، فى إشارة إلى مسودة الضمانات الأمنية التى طلبتها روسيا من الولايات المتحدة.

كما أكد أنطونوف استعداد موسكو لمناقشة المقترحات التى سيطرحها الجانب الأمريكى وحلف الناتو، مضيفًا: "نحن أيضا مستعدون لمناقشة المقترحات المضادة".

وكانت روسيا وأمريكا عقدتا مشاورات فى جنيف يومى 9 و 10 يناير الجارى، حول مقترحات الضمانات الأمنية التى طالبت بها موسكو، ومن المقرر أن يعقد اجتماع لمجلس "روسيا - الناتو" فى بروكسل قريبا، كما ستعقد مشاورات أخرى فى فيينا على منصة منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا.