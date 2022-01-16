الهند.. حصيلة وفيات كورونا تتجاوز الـ 486 ألفا

جدة - نرمين السيد - ذكرت السلطات الصحية فى الهند اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 271 ألفاً و202 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية فى البلاد، ليرتفع إجمالى حصيلة المصابين بالفيروس إلى 37 مليوناً و122 ألفاً و164 حالة.





وأفادت وزارة الصحة الهندية حسبما ذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية فى نشرتها الإنجليزية، بأنه تم تسجيل 314 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالى حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 486 ألفاً و66 وفاة. وأضافت الوزارة أن 138 ألفاً و331 مريضا بالفيروس تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالى المتعافين 35 مليوناً و85 ألفاً و721 شخصا، فيما يبلغ إجمالى عدد حالات الإصابة النشطة حاليا فى الهند نحو مليون و550 ألفاً و377 حالة.

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