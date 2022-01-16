عالميا.. إصابات كورونا ترتفع لأكثر من 326 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - وأفادت الجامعة حسبما ذكرت قناة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الأحد، بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و535 ألفا و426 حالة.
وأضافت الجامعة أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت 65 مليوناً و444 ألفاً و262 حالة، فى حين بلغت حصيلة الهند 37 مليوناً و122 ألفاً و164 حالة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل التى سجلت 22 مليوناً و981 ألفاً و851 حالة.
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