احتجاجات واسعة فى ألمانيا بسبب قيود كورونا والتطعيم الإلزامى

جدة - نرمين السيد - تظاهر آلاف فى أنحاء ألمانيا، أمس السبت، احتجاجًا على القيود التى فرضتها الحكومة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، كما تظاهر آخرون احتجاجًا ضد حركة مناهضة للتطعيم ضد الوباء.





حسبما ذكرت التقارير المحلية، فقد شارك أكثر من ألف شخص فى التظاهرات التى خرجت فى هامبورج، فى حين شارك 2500 شخص فى فرايبورج بولاية بادن فورتمبيرج، احتجاجًا على "أيديولوجيات المؤامرة".

ورفعت مظاهرة هامبورج شعار: "التضامن والتنوير بدلا من أيدولوجيات المؤامرة"، حيث تم التخطيط لها فى الأساس كمظاهرة مناوئه لاحتجاج ينظمه مناهضو التطعيم، وكان من المتوقع أن يشارك بها 15 ألف شخص.

ورغم أن الشرطة حظرت فعالية مناهضى التطعيم، إلا أن آلاف الأشخاص المناهضين لإجراءات مواجهة كورونا تجمعوا أمام متحف كونستهاله فى هامبورج. وقالت الشرطة إن عدد المشاركين بلغ 3000 شخص تقريبًا، ولم يضع معظمهم الكمامات، ونشبت مشاجرات.

وانتشرت أعداد كبيرة من عناصر الشرطة فى كلا من هامبورج وفرايبورج، أمس السبت، حيث تجاوز عدد المتظاهرين فى فرايبورج نحو 6 آلاف شخص، رافضين الإجراءات الحكومية فى مواجهة كورونا.

كذلك، تظاهر أكثر من 7 آلاف شخص ضد اللقاحات المضادة لكورونا فى مدينة دسلدورف غرب ألمانيا، مؤكدين رفضهم للتطعيم الإلزامى.