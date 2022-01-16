كوفاكس تنهى توزيع أول مليار جرعة من لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - أتمت آلية كوفاكس الدولية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، توزيع أول مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد إلى الدول الفقيرة، منذ بدء عملية توزيع اللقاحات فى غانا، فى فبراير 2020، حسبما أفاد مسؤولون أمميون.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال سيث بيركلى، المدير التنفيذى لتحالف "جافى" للقاحات، "إنها مرحلة رئيسية فى أكبر وأسرع عملية تسليم لقاح فى التاريخ".

وجاءت تصريحات بيركلى تزامنًا مع هبوط طائرة فى كيجالى الرواندية، وعلى متنها الجرعة الرقم مليار الموزعة من جانب كوفاكس، حيث يمكن لكل البلدان طلب جرعات عبر "كوفاكس"، لكن الدول المنخفضة الدخل تحصل عليها مجانًا.

وأكد بيركلى أنه يعلم بمدى العمل الذى ما زال يتوجب فعله "لحماية الجميع، وحل مسألة عدم المساواة فى اللقاحات"، قائلاً: "عملنا لم ينته بعد".

وأشار مدير تحالف "جافى"، إلى أن نحو 90% من الجرعات الموزعة تم تمويلها من تبرعات حصل عليها "جافى"، ويصل إجمالى قيمتها إلى أكثر من 10 مليارات دولار.

وكان تحالف جافى أنشأ آلية "كوفاكس" عام 2020، بالتعاون مع كل من منظمة الصحة العالمية وتحالف ابتكارات الاستعداد للوباء "كيبى"، وكانت الآلية تأمل فى توزيع مليارى جرعة لقاح بحلول نهاية 2021، إلا أن التنافسية الشديدة بين الدول الغنية الراغبة فى الاحتفاظ باللقاحات حالت دون ذلك.