العراق: انطلاق عملية أمنية لملاحقة فلول داعش فى الطارمية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال بيان الهيئة إن "قوة من اللواء الـ12 بالحشد الشعبى، أشرعت بعملية دهم وتفتيش لمناطق عدة فى الطارمية".
وأضاف أن "العملية انطلقت بإشراف مباشر من آمر اللواء، لتفتيش وتأمين القصبات والأرياف فى قضاء الطارمية، بحثًا عن عناصر إرهابية قد تتمركز فى المناطق البعيدة عن مراكز المدن".
وأشار البيان إلى أن "العملية شملت أيضا تكثيف انتشار قوات اللواء، وتأمين الأهداف المرسومة، للحفاظ على المكتسبات والاستقرار الأمنى ضمن مناطق شمالى بغداد".
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