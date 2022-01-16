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عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لكأس إفريقيا 2022 مجانا على القمر الصناعي نايل سات وبعض الأقمار الصناعية التي نجحت بعض الدول العربية والإفريقية إذاعة جميع مباريات البطولة الأفريقية بالكاميرون عليها بدون اشتراك، حيث يمكن للمشاهد من أبناء الوطن العربي والإفريقي من أي مكان مشاهدة جميع مباريات الكان الأفريقي 2022 مجاناً، عبر سلسلة القنوات التي توضحها إليكم عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني.

القنوات الناقلة لكأس إفريقيا 2022 مجانا على القمر الصناعي نايل سات

تشتعل المنافسة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022 بين العديد من المنتخبات التي ظهرت بمستوي عالي جداً في الجولة الأولى والتي أبرزهم منتخب نيجيريا الذي استطاع أن يفور على منتخب مصر بأداء قوي للغاية، فيما يأتي المنتخب المغربي أحد المنتخبات العربية التي استطاعت الفوز في الجولة الأولى والثانية بأداء قوي أيضاً، كما يأتي صاحب الأرض المنتخب الكاميروني الذي استطاع الصعود للدور الثاني بعد أن تمكن من الفوز في الجولة الأولى والثانية، لذا يتزايد البحث حول تردد القنوات المجانية الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتي يمكنكم الإطلاع عليها من خلال رابط القنوات المفتوحة الناقلة للبطولة.



القنوات المجانية لمشاهدة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون

تتعدد القنوات الفضائية العربية والإفريقية التي تمكنت من الحصول على حق إذاعة مباريات الأمم الأفريقية 2022، ولكن قد تجد أن أهم هذه القنوات الفضائية العربية هي قناة النبأ الليبية، والتي تنقل البطولة بجودة عالية بدون إنترنت ولا دفع اشتراك شهري، تأتي قناة الجزائرية الأولى القناة العربية الثانية التي تمكنت من إذاعة بطولة أمم إفريقيا، ونذكركم أن مباراة مصر وغينيا يتم إذاعتها مجانا.

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة بطولة كأس إفريقيا 2022

١. النبأ الليبية.

تردد قناة النبأ: ١١٠٩٦.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

الاستقطاب: أفقي.

٢. تيلي تشاد.

تردد تيلي تشاد: ١٢٠١٥.

معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

٣. آر تي إي.

تردد قناة RTI: ١١٩٩٦.

القمر الصناعي: بدر.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ترتيب مجموعة مصر في كأس الأمم ٢٠٢٢

يتصدر المنتخب النيجيري المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بعد أن تمكن من الفوز على منتخب مصر والسودان، فيما يأتي المنتخب المصري في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط من وفوز على منتخب غينيا وهزيمة من المنتخب النيجيري، يأتي في المركز الثالث منتخب غينيا برصيد نقطة واحدة بتعادل وحيد.

وصلنا لختام شرح القنوات الناقلة لكأس إفريقيا 2022 مجانا على القمر الصناعي نايل سات.