اشحن شدات ببجي موبايل الآن pubg mobile عبر الموقع الرسمي في ثواني معدودة

شحن شدات ببجي عبر الموقع الرسمي، من أكثر ما يشغل عمليات البحث بشكل كبير في الوقت الحالي هو البحث عن شحن شدات ببجي عبر الموقع الرسمي، وكان ذلك بعد صدور آلاف الروابط المزيفة التي انتشرت بشكل كبير على جميع مواقع التواصل الاجتماعي مما أدى إلى سرقة اللاعبين، سواء كان عن طريق سرقة أموال اللاعب التي اضافها للحصول على شدات، او عن طريق طلب العديد من البيانات الخاصة بحساب اللاعب والتي تؤدي إلى سرقة حساب اللاعب.

لذلك فإن إدارة اللعبة قد أعلنت أنه لا يجب الوثوق في اي مواقع او روابط منتشرة، وأما اللاعبين الراغبين في شحن شدات لحساباتهم فإن ذلك يكون عبر الرابط الرسمي فقط الخاص باللعبة، والذي من خلالة يتم التواصل بشكل رسمي من الادارة إلى اللاعب، ومؤخرًا قد تمت اتاحة إنشاء حسابات جديدة عبر الموقع الرسمي الخاص بلعبة ببجي، وذلك التحديث الأخير للموقع والذي كان في شهر يونيو.

شحن شدات ببجي عبر الموقع الرسمي

تعتبر شدات ببجي واحدة من أهم الأشياء التي يسعى لشرائها لاعبي ببجي، وذلك لأنه حين شحن شدات ببجي عبر الموقع الرسمي تتمكن من شراء العديد من الاسلحة والأزياء التي تميزك بين زملائك وفريقك من اللاعبين، والجدير بالذكر أنه حين شحن اكثر من 1000 شدة تحصل على ذي أو سلاح كنوع من أنواع الهدايا التي يقوم بتقديمها الموقع الرسمي للعبة ببجي، والآن قد تمت اضافة خدمة شحن الشدات السيزون 20 الجديد عبر الموقع الرسمي.

خطوات شحن شدات ببجي عبر الموقع الرسمي 2022

انقر على رابط الموقع الرسمي الجديد والذي تمت إتاحته بشكل رسمي لإدارة اللعبة وهو midasbuy.

سجل الدخول في الموقع عن طريق كلمة السر واسم المستخدم لديك.

ضمن جميع الخدمات المتوفرة أمامك انقر على “شراء رسمي”.

أدخل الكود التعريفي “الآي دي” الخاص بك في الخانة المحددة.

قم بتحديد العملة الخاصة بك.

اختر طريقة الدفع المراد الدفع بها، إذا كانت عن طريق الفيزا كارد او اي وسيلة دفع اخرى.

بعد تلك الخطوة قم بإدخال رقم الهاتف الخاص بك ثم انقر على التالي.

سيصلك على رقم الهاتف الذي قمت بتسجيله كود تحقق قم بإدخاله في خانة رقم التحقق ثم انقر على انتهاء.

من خلال الشرح السابق يتضح مدي أهمية شدات ببجي في مساعدة الاعبين على الفوز بالمباريات خاصة مع شراء أسلحة وملابس ومعدات تمنح اللاعبين فرصة للتفوق والتميز على باقي اللاعبين حيث أنها طريقة مختصر لاحتراف لعبة ببجي موبايل خاص. مع انطلاق التحديث الجديد 1.8 الذي شهد الكثير من الاضافات مثل مود سبايدر مان الشهير.