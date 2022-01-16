نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الدخول إلى منصة مدرستي من خلال حساب الطالب والمعلم في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أهم المنصات التي قامت بإنشائها وزارة التعليم السعودية منصة مدرستي الإلكترونية، والتي يبحث عنها الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، وكان الهدف من إنشائها هو مساعدة الطلاب على مراجعة دروسهم من خلال التعليم عن بعد، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في تعطل الدراسة داخل المدارس السعودية، مما استدعى أن تقوم الحكومة السعودية بتوفير البدائل التعليمية المختلفة لشرح المناهج التعليمية المقررة على جميع الصفوف، دون الذهاب إلى المدرسة حتى لا ينتشر الوباء بين الطلاب والمعلمين، والمنصة قدمت العديد من الخدمات إلى الطلاب خلال العام الماضي، وكان لها دور كبير في توصيل المناهج التعليمية إلى الطلاب، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة دخول الطالب والمعلم على منصة مدرستي.

طريقة دخول الطالب إلى منصة مدرستي

دخول الطالب إلى المنصة من أهم الأمور التي يبحث عنها الطلاب، لكي يستطيع الحصول على شرح المناهج من على المنصة، ويستطيع الطالب الدخول إليها من خلال إتباع الخطوات الصحيحة وهى كما يلي:-

تسجيل الدخول على موقع توكلنا. إذا كان تطبيق توكلنا موجود على الجهاز سابقاً، فعلى المستخدم القيام بتحديثه. القيام بإدخال كلمة المستخدم أو كلمة المرور الخاصة بولي الأمر، والتي تم تسجيلها من قبل على تطبيق توكلنا. القيام بالنقر على كلمة حسابي. أن يختار المسجل البيانات التي تخص منصة مدرستي. اختيار ولي الأمر الطالب الذي يريد عمل حساب له، ثم القيام بحفظ اسم المستخدم الخاص به. أن يقوم المسجل باختيار كلمة السر وحفظها جيداً لكي يستطيع الدخول على المنصة بعد ذلك. الضغط على الأيقونة الخاصة بـ “إرسال كلمة السر”. سوف تصل رسالة إلى الشخص المسجل بها الرقم السري الخاصة به. الدخول على منصة مدرستي التعليمية. تسجيل الدخول من خلال حساب مايكروسوفت الخاص بك. القيام بإدخال اسم المستخدم وكلمة السر. القيام بالضغط على كلمة تسجيل الدخول. سوف يتطلب الأمر تحديث كلمة المرور، ثم القيام بتأكيدها، على أن تكون كلمة المرور مكونه من أرقام وأحرف صغيرة وكبيرة. تفعيل المصادقة عن طريق إدخال البريد الإلكتروني، والهاتف، ثم إدخال كود التفعيل، والإيميل الخاص بك. سوف يقوم الموقع بعد ذلك بالدخول التلقائي، بعد تفعيل البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف الخاص بك.

طريقة دخول المعلم إلى المنصة

تساعد المنصة المعلم في ترتيب وتنظيم مواعيد الحصص الدراسية، حيث يتم رفعها باستمرار على المنصة، وسوف نقوم بشرح طريقة دخول المعلم إلى منصة مدرستي وهى كما يأتي:-

تسجيل الدخول على المنصة من هنا .

. الضغط على كلمة تسجيل الدخول الموجودة أعلى يسار شاشة الحاسب.

القيام باختيار كلمة ميكروسوفت أوفيس، ثم الضغط عليها.

يستطيع المعلم الدخول إلى موقع ميكروسوفت مباشرةً .

. تسجيل البيانات المطلوبة والبريد الإلكتروني الخاص بحساب مايكروسوفت الذي تم التسجيل به خلال الخطوة السابقة.

النقر على كلمة تسجيل الدخول.

خطوات دخول الطالب إلى منصة مدرستي بعد التسجيل

يستطيع الطلاب الدخول على المنصة بعد القيام بعملية التسجيل من خلال إتباع الخطوات الصحيحة وهى كما يلي:-

دخول الطالب على منصة مدرستي. القيام بتسجيل الدخول والذي يكون عن طريق حساب مايكروسوفت للطلبة والمعلمين. تسجيل اسم الطالب وكلمة المرور التي تم إرسالها من خلال تطبيق توكلنا. الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

خطوات دخول منصة مدرستي بحساب ولي الأمر

قامت وزارة التعليم السعودية بتوضيح طريقة الدخول على منصة مدرستي لولي الأمر وهى كما يأتي