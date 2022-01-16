نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تنزيل تحديث ببجي موبايل 1.8 الجديد 2022 والإضافات الجديدة للعبة Spider-Man Mode في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنزيل تحديث ببجي موبايل 1.8 الجديد 2022، تعد لعبة ببجي من الألعاب الفيديو التي يعشقها الكثير من الأشخاص بمختلف المراحل العمرية ومن مختلف دول العالم، وأصبحت لها شهرة واسعة خلال الفترة الماضية، حيث قام بتحميلها الملايين من الناس، وأصدرت لعبة ببجي إصدار جديد يوجد به مميزات لم تجدها من قبل، لذلك ينتظر عشاق هذه اللعبة التحديث الجديد الذي يتم نزوله خلال أيام قليلة، لذلك يمكن معرفة طريقة تنزيل تحديث لعبة ببجي الجديد من خلال السطور التالية.

تنزيل تحديث ببجي موبايل 1.8 الجديد 2022

يزداد البحث من قبل اللاعبين عن تنزيل تحديث ببجي موبايل 1.8 الجديد 2022 ، وتتمثل خطوات التنزيل من خلال الآتي:

يجب عليك الدخول أولا على متجر جوجل بلاي أو من خلال آب ستور.

ينبغي كتابة اسم اللعبة ببجي في شريط البحث.

الضغط على حدث اللعبة.

انتظار تحميل اللعبة بالكامل الذي لم يستغرق أي وقت.

يتم الانتهاء من التحميل وتظهر أيقونة الفتح قم بالضغط عليها لفتحها وتستطيع الاستمتاع بكافة المميزات الجديدة الخاصة باللعبة.

شروط تنزيل لعبة ببجي

يوجد عدة شروط لتنزيل لعبة ببجي على أجهزة الكمبيوتر والتليفونات التي تدعم الأندرويد، وتتمثل الشروط في الآتي:

توفير مساحة كبيرة على الجهاز الخاص بك.

توفير شبكة الإنترنت متصلة دائماً.

أهم الإضافات الجديد فى تحديث ببجي 1.8 الجديد

أما عن الإضافات الجديد فى تحديث ببجي 1.8 هو استخدم خريطة Aftermath الجديدة بدلاً من خريطة Livik السابقة، وستتوفر أيضًا خريطة Santorini 8 vs 8، أيضاً تمت إضافة وضع الرجل العنكبوت لمحاربة الروبوتات تحت شعار “لا عودة إلى الديار”، أيضاً وضع منفصلة مرتبة وغير مرتبة لزيادة متعة اللعبة وزيادة الحماس لدى اللاعبين، ، بحيث لا يتأثر اللاعبون في الألعاب غير المصنفة بخسارة النقاط المصنفة.

وهكذا نكون قدمنا لكم طريقة تنزيل تحديث ببجي موبايل 1.8 الجديد 2022 ، ومن المعروف أن لعبة ببجي تساعد على التعرف على أصدقاء جدد من مختلف أنحاء العالم،وهذا يساعد على تبادل الثقافات بينهم، كما تتميز اللعبة بوجود العديد من الأسلحة والذخائر الجديدة للدخول في العديد من المغامرات الرائعة و الممتعة طوال اللعبة، والاستمتاع بالوقت لتجنب الشعور بالملل.