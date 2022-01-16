نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم تظلمات طلاب الكويت للصفين العاشر والحادي عشر بالكويت وزارة التربية والتعليم 2021/2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم تظلمات طلاب الكويت 2021/2022، حيث شغل بال الكثيرين أولياء الأمور والطلاب بالكويت من إتاحة وزارة التربية والتعليم للسماح للطلاب والطالبات؛ من تقديمهم للتظلمات وذلك بعد أعلان نتيجة الصف العاشر والحادي عشر، وقد كشفت وزارة التربية والتعليم بدوله الكويت عن فتح التقديم للتظلمات وذلك من يومنا هذا وحتي بعد غد الثلاثاء، وانه يجب علي الطلاب الراغبين في تقديم تظلمات علي الدرجات التوجه لإدارة المدرسة وتقديم الطلب، واليكم كافة التفاصيل الخاصة بـ تقديم تظلمات طلاب الكويت عبر موقع ثقفني.

تقديم تظلمات طلاب الكويت2021/2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم بدولة الكويت مؤخرًا على صفحتها بموقع تويتر أنها مستعدة لبدء تلقي الشكاوى من طلاب الفصل العاشر والحادي عشر، وسمحت لهم الوزارة بتقديم اعتراض على النتيجة على أن تتم مراجعتها وتدقيقها، اعترض الطلاب وأولياء الأمور علي علامات الطلاب المنخفضة والتي قد تكون عامل رئيسي لعدم انتقال أبناءهم للمرحلة الدراسية القادمة، وان الدراسة عن بعد التي خاضوها الطلاب أثرت عليهم وعملت علي عدم استجابتهم للعملية التعليمية، وعند استخلاص الدرجات كانت العلامات منخفضة وسمحت الوزارة تلك المرحلتين من تقديمهم، للتظلم عبر المدارس التابعين لها.

موقع وزارة التربية والتعليم بالكويت

وعن موعد التقديم للتظلم فانه يتم البدء منذ يوم الأحد وبناء علي ذلك قالت الوزارة إنها لن تسمح بقبول طلبات بعد يوم غد الثلاثاء، وبعض الطلاب الذين يرون أنهم ظلموا بالنتيجة وأن درجاتهم الفعلية أعلى مما حصلوا عليه، لذلك يميل الطلاب إلى الحزن على النتيجة وقد يكون هناك خطأ في تصحيح أحد المواد، أو الخطأ نشأت من تجميع العلامات، بحيث أذنت وزارة التربية والتعليم في الكويت لتقديم الشكاوى ليتمكن الطالب من التقديم، ويجب عليه إكمال الخطوات التالية:

تقديم التظلم في الوقت الذي تحدده الدائرة.

يجب على المتظلم تحديد المستندات التي يرغب في مراجعتها.

تقديم المطالبات في الأماكن التي تحددها الوزارة وقد ذكرنا في السطور السابقة انه يتم استقبال تَظلمات طلاب الكويت بالمدارس والإدارات، ومنذ إعلان نتيجة الصف العاشر والحادي عشر وكافة الطلاب يتطلعون إلي العلامات والدرجات الخاصة بهم بقلق وارتباك مما هو قادم من علاماتهم بالفصل الثاني، ولكن الوزارة سمحت لهم من استقبال شكاوى.