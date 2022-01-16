الجيش اليمنى يعلن استعادة مواقع جديدة من الحوثيين فى مأرب

جدة - نرمين السيد - وكانت قوات التحالف، قد أعلنت أمس إحباط محاولات متعمدة للميليشيات الحوثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، محذرة من استمرار محاولات استهدافهم، ومشددًا على أن أية محاولة عدائية للميليشيات الحوثية سيترتب عليها استجابة فورية للتهديد.

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