الكرملين ينفى صلة روسيا بالهجمات السيبرانية: أوكرانيا تلوم علينا فى كل شئ

جدة - نرمين السيد - فى مقابلة مع قناة "سى إن إن" الأمريكية، قال بيسكوف: "لا علاقة لنا بتاتا بهذا الموضوع، ولا علاقة لروسيا بهذه الهجمات الالكترونية"، لافتًا إلى أن موسكو على علم بالاتهامات الموجهة ضدها، لكن ذلك لا أساس له من الصحة، على حد قوله.

وقالت أوكرانيا فى وقت سابق، إن لديها "مؤشرات أولية تؤكد ضلوع أجهزة الاستخبارات الروسية فى هجوم سيبرانى واسع النطاق، استهدف العديد من وزاراتها".

وفى سياق متصل، كتب المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية، أوليج نيكولينكو، عبر "تويتر"، أنه "حصل جهاز الأمن الأوكرانى على مؤشرات أولية تؤكد أن مجموعات من القراصنة المرتبطين بالاستخبارات الروسية قد تكون وراء الهجوم الإلكترونى الكبير الذى وقع اليوم".

وبحسب مقاطع الفيديو التى نشرها موقع "ذا هيل" الأمريكى عبر "تويتر"، أضاف بيسكوف: "اعتدنا على أن الأوكرانيين يلومون روسيا فى كل شىء، حتى سوء الأحوال الجوية فى بلادهم".