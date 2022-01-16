عودة قوات حفظ السلام الروسية من كازاخستان

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة فى بيان لها نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، إن طائرات النقل العسكرية تواصل اليوم نقل أفراد ومعدات من مطار ألماتة فى كازاخستان إلى مطار تشكالوفسكى الروسى بعد أداء مهام حفظ السلام.

وكانت بعض الوحدات الروسية من قوات حفظ السلام الجماعية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعى التى قامت بتنفيذ مهام لحماية المنشآت الاجتماعية المهمة فى جمهورية كازاخستان، قد عادت فى وقت سابق من مطار ألماتة الكازاخى إلى قاعدة إيفانوفو-سيفيرنى الجوية ومطار تشكالوفسكى الروسيين.