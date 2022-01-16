تسجيل دخول منصة مدرستي 1443 عبر توكلنا وحقيقة إيقاف المنصة الإلكترونية

يبحث الآلاف من الطلاب والطالبات عن طريقة تسجيل دخول منصة مدرستي في المملكة العربية السعودية هذه الأيام على محرك البحث “جوجل” ومواقع التواصل بعد قرار وزارة التعليم بعودة الدراسة في المدارس، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التعليم السعودية كانت قد أطلقت منصة مدرستي للتعليم عن بعد بعد انتشار فيروس كورونا حتى تكون بديلاً للمدارس بعد قرار الوزارة بإغلاقها حفاظاً على صحة الطلاب، وكان لا بد للوزارة من اتخاذ قرارات من أجل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب وعدم انتشار الجائحة، ومن هنا أطلقت المنصة الإلكترونية مدرستي لتكون حلقة وصل بين الطالب والمعلم ويستطيع الطالب من خلالها متابعة دروسه بالإضافة إلى مميزات أخرى كثيرة منها إمكانية تسجيل حضوره وعمل الواجبات المنزلية، ونجن في موقعنا نهتم بإخباركم بكافة الأخبار التي تخص التعليم السعودي ولهذا نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية تسجيل دخول منصة مدرستي عبر توكلنا وحقيقة الأخبار المتداولة عن إيقاف المنصة مؤخراً، فتابعونا.

تسجيل دخول منصة مدرستي

نأتي الآن للإجابة على اكثر الأسئلة التي أرسلها لنا عدد كبير من قرائنا الكرام بخصوص الخطوات اللازمة لإجراء تسجيل دخول على المنصة الإلكترونية مدرستي، ونوضح لكم الخطوات بشكل تفصيلي كالتالي:

أولاً عليك بالدخول إلى تطبيق توكلنا الرسمي .

. ثانياً قم بإدخال كافة البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل صحيح.

ثالثاً ستجد في الصفحة الرسمية أيقونة “حسابي” اضغط عليها ثم انقر على “بيانات منصة مدرستي”.

رابعاً ستصلك كلمة السر على هاتفك الجوال.

خامساً قم الآن بتسجيل دخولك على الموقع.

حقيقة إيقاف منصة مدرستي

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن حقيقة إيقاف منصة مدرستي بعد قرارها لعودة الطلاب إلى المدراس، وقد كثرت الأسئلة بين الطلاب حول حقيقة إيقاف منصة مدرستي خلال هذه الفترة بعد قرار الوزارة بعودد الدراسة في المدارس، وقد أعلنت وزارة التعليم أن منصة مدرستي ستستمر في عملها ولن تتوقف.

نرجو في نهاية مقالنا أن نكون وضحنا لكم كافة التفاصيل المتعلقة بالمنصة الإلكترونية وطريقة تسجيل الدخول بها بالإضافة إلى حقيقة إيقافها، ولأي اسؤالك اتركه بالأسفل وسنرد عليك في أقرب وقت