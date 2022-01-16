نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المطور الجديد.. كل ما تريد معرفتة عن دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي المطور الجديد، يبحث الكثير من المواطنين السعوديين عن كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد وشروط القبول، وذلك من أجل التمكن من الحصول على دعم الضمان الاجتماعي التي أتاحته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية من أجل مساعدة جميع المحتاجين والفقراء لتوفير حياة كريمة لهم في ظل هذة الظروف التي تمر بها البلاد، ومن خلال هذا المقال نقدم لكم اعزائي المواطنين كافة التفاصيل الخاصة بالضمان الاجتماعي المُقدم من الحكومة السعودية المُتمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد وشروط القبول

قامت وزارة الموارد البشرية السعودية بتحديد مجموعة من الفئات التي تستحق الدعم النقدي، لهذا قامت بإتاحة رابط رسمي خاص من أجل التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد، ولكن قبل التسجيل يجب معرفة من هم الفئات المستحقة للحصول على الدعم، وهم كالآتي:

يحق لزوجة الغائب أو الضائع التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد.

كما يحق لغير القادرين على العمل بسبب المرض أو العجز أو كبر السن الحصول على معاش الضمان الاجتماعي.

كما يمكن للأسر التي هجرها عائلها أن تقدم على معاش الضمان الاجتماعي.

بالإضافة إلى أسرة المدمن.

بجانب الأسر فقيدة الأب على أي حال.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

يبحث المواطن الراغب في الحصول على معاش الضمان الاجتماعي عن طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد وشروط القبول الخاصة بالمعاش، حيث تكمن الشروط في الآتي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ضرورة البقاء دائما في المملكة العربية السعودية.

لابد من تقديم جميع المستندات التي تتيح له الأحقية في الحصول على المعاش.

يجب أن يتقدم الشخص بالطلب عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التنمية الاجتماعية.

أن يكون دخل الأسرة أقل من الحد الأدنى المخصص في معاش الضمان الاجتماعي.

اما عن الرابط الخاص بالتسجيل، فقد فعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرابط الخاص بموقعها على الانترنت، ليتمكن الراغبين في التسجيل من الدخول علية والقيام بعملية التسجيل بشكل الكتروني، حيث يتم الدخول على رابط التسجيل في الدعم من هنا، للتمكن من التسجيل بكل سهولة.