دخول رابط نتائج قبول الجوازات نساء 1443 المديرية العامة للجوازات نتيجة القبول المبدئي أبشر jobs.sa

رابط نتائج قبول الجوازات نساء 1443، من أهم كلمات البحث الآن مع إعلان المديرية العامة للجوازات بالسعودية، عن نتائج القبول المبدئي لوظائف الكادر النسائي على رتبة جندي، للعمل بالمديرية العامة للجوازات بعدة مناطق بالمملكة، فقد قامت المديرية بالإعلان في وقت سابق عن حاجتها لشغل وظيفة جندي نساء بالجوازات، من الحاصلات على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على أن تنطبق عليهن الشروط للقبول، وذلك للعمل في “المديرية العامة للجوازات، جوازات منطقة الرياض، جوازات منطقة مكة، جوازات المنطقة الشرقية”، وحرصاً من موقعنا “ثقفني” في تقديم المعلومات الصحيحة لمتابعينا الكرام، فإننا نعرض عليكم تفاصيل الخبر مع الرابط الرسمي لاستخراج النتائج.

رابط نتائج قبول الجوازات نساء 1443

الدخول على الرابط الإلكتروني أبشر “jobs.sa“.

النقر على نتائج القبول.

تحديد الوظيفة المتقدم عليها.

كتابة بياناتك.

الضغط على عرض النتيجة.

تعليمات الحضور للمراجعة

طباعة نموذج القبول وموعد المراجعة عبر أبشر وإحضاره خلال المراجعة. تقديم شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أصل + عدد 2 نسخة طبق الأصل مصدق عليها. في حالة حصول المتقدمة على المؤهل من خارج المملكة إحضار أصل المعادلة مصدق عليها من وزارة التعليم السعودية. اصل الشهادات الإضافية التي تم تسجيلها أثناء التقديم مع نسخة مصدق عليها. إحضار أصل السجل الأكاديمي للشهادة الإضافية سواء جامعية أو دبلوم مع عدد 2 نسخة منه. تقديم نسخة من نتيجة اختبار القدرات العامة مبين فيه الدرجات. إحضار نسخة من شهادات الخبرة المسجلة على منصة أبشر على أن تكون مصدق عليها من الجهة الصادر منها الشهادة + الأصل للاطلاع. أصل بطاقة الهوية الوطنية + 2 نسخة. عدد 6 صور شخصية ملونة مقاس 4×6. إحضار نسخة من سجل الأسرة للوالد ويكون متضمن اسم الأم. في حالة كون المتقدمة متزوجة يتم تقديم نسخة من سجل الأسرة للمتقدمة. تقديم صورة من ورقة العنوان الوطني. يتم إحضار ملف لحفظ المستندات المطلوبة + قلم جاف أزرق. الالتزام بالحضور لمقر لجنة القبول والتسجيل بمعهد الجوازات الجديد بالرياض في الموعد المحدد. عنوان معهد الجوازات “طريق الدمام شرق الرياض الجهة الشمالية مبني القبول”. ممنوع اصطحاب مرافقين أو إحضار حقائب.

المديرية العامة للجوازات

تعتبر المديرية العامة للجوازات أحد أهم القطاعات التابعة لوزارة الداخلية السعودية.

فهي المختصة بالعمل على تقديم خدمات الإقامة بالمملكة.

سواء بالقدوم أو المغادرة وإنهاء إجراءات القدوم والمغادرة وإصدار الجوازات السعودية.

لذلك تحتاج المديرية من وقت لأخر لشغل وظائف لديها سواء للرجال أو النساء، لهذا تُعلن عن فتح باب التوظيف إلكترونياً بمؤهلات معينة وشروط للقبول، وعند توافر ذلك في المتقدمين يتم الإعلان إلكترونياً عن نتائج القبول.