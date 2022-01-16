طريقة عمل المكرونة الإيطالية بجميع أنواعها بالاسرار الجديدة في الطبخه 2022

طريقة عمل المكرونة الإيطالية، التي قد يتساءل عليها ربات البيوت، من المعروف ان طبق المكرونة يعتبر من أسهل وأسرع طرق التحضير علي مائدة الطعام ويتم تقديم وحيدا أو مع الدجاج أو اللحم ويتم عمل المكرونة باللحم المفروم أو الدجاج بالصوص الأحمر ويشمل هذا المقال شرح كافي لمعرفة الطبخ والطهي للمكرونة الإيطالي.

طريقة عمل المكرونة الإيطالية

يحتاج الشيف لعمل المكرونة الإيطالية تجهيز المكونات التالية:



ملح وفلفل اسود.

معلقة ريحان مفروم.

نصف كيلو مكرونة اسباجتي.

اسباجتي. ربع كوباية ماء.

بصلة مفرومة.

نصف معلقة سكر.

ثلاث معالق زيت زيتون.

أربع فصوص ثوم مطحون.

ربع كيلو طماطم طازجة وفرمها.

معلقة زبدة.

معلقة أُوريغانو ناعم.

طريقة تجهيز المكرونة الإيطالية

نضع المكرونة في ماء علي النار لعملية صلقها واضافة ملح، وتركها حتى تطيب ويتم صلقها، ثم نصفيها من الماء، ونتركها علي جانب. نضع على نار الزيت والزبد، ونتركهم حتى الذوبان . نضيف البصل، والتقليب المستمر لمدة ثلاث دقائق. نضيف الثوم والأوريغانو والريحان، والتقليب لمدة دقيقة واحدة. نضع الطماطم والسكر والملح والفلفل الأسود، مع التقليب. نترك الصلصة حتى تغلي، ثم نضيف الماء، مع التقليب. نغطي الحلة، ونترك الصلصة على نار هادئة لمدة ربع ساعة. ثم نضيف المكرونة، مع التقليب حتى تخطلط وتتجانس بالصلصة، ثم تقديمها ساخنة في طبق مع اللحم أو الدجاج، ونذكركم طريقة عمل الكبسة.

كيفية عمل المكرونة الإيطالية باللحم المفروم

يجب في البداية تحضير المقادير التالية:

نصف معلقة سكر.

لحم مفروم.

جبنة بارميزان.

ورق غار.

ملح وفلفل اسود.

بصلة حمراء.

نصف كيلو لحم مفروم.

جزرتين.

المكرونة حسب الرغبة.

الكرفس عدد ٢ عود.

زيت زيتون.

صلصة طماطم.

طريقة عمل طبخ المكرونة الايطالية باللحم المفروم الشيف اميرة شنب

القيام بتسخين الحلة بالماء، مع إضافة قليل من الزيت والملح. بعد الغليان نضع المكرونة في الماء حتى يتم سلقها. في حلة الطهي، نضع ملعقة زيت الزيتون مع الجزر، والبصل، والكرفس. نضيف الملح والفلفل الأسود وورق الغار ونقوم بتقليب الخليط المتجانس. ثم نقوم بإضافة اللحم المفروم إلى خليط البصل والجزر. القيام بإضافة الصلصة إلى اللحم. نضع إلى اللحم والصلصة السكر. القيام بتصفية المكرونة من الماء. يتم تقليب خليط اللحم مع المكرونة المسلوقة في حلة او اناء غويط. ثم يتم التزين للمكرونة بالكرفس والريحان والبارميزان، ونذكركم بعمل المقلوبة باللحمة.

طريقة عمل المكرونة إيطالية بالصوص الأحمر مع الشيف فاطمة أبو حاتي

المقادير والمكونات المطلوبة:



فلفل اسود.

بابريكا.

كمون.

ملح.

كزبرة مجففة.

فلفل أحمر حار.

معلقتين صلصة.

ثوم مفروم.

واحد كيلو طماطم.

مكرونة اسباجتي.

بصلة مفرومة.

مكعب دجاج.

معلقة سكر.

كيفية تجهيز المكرونة الايطالية بالصوص الاحمر مع الشيف فاطمة ابو حاتي

تجهيز الحلة علي النار والقيام بوضع الماء وتركها حتي الغليان ثم القيام بوضع المكرونة واضافة رشة من الملح والقليل من الزيت ونتركها حتي تستوي ثلث سواء وننزلها من النار ونضعها في مصفاة لتتصفي الماء. نقوم بتحضير حلة أخري ونضع فيها المياة المغلية ونقوم بوضع حبات الطماطم مع عمل ثقب من الأسفل لكل ثمرة طماطم ونتركها قليلا، نذكر القراء برابط طريقة عمل البيتزا. نشيل الطماطم من الحلة نقوم بوضعها في تحت مياة باردة لتخرج منها القشرة, ونقوم بتقشيرها من القشرة الخارجية الان. نحضر الخلاط ثم نقوم بضرب الطماطم في الخلاط ونقوم بتصفيتها. نجهز حلة كبيرة علي النار ونقوم بوضع القليل من الزيت وتركها حتي تسخن , ثم نقوم بوضع البصل المفروم والثوم المفروم ونقوم بالتقليب حتي يتم تشويحهم معا. نقوم بإضافة الكمون والكزبرة والفلفل الاسود والبابريكا ونقوم بالتقليب علي النار حتي يتحمص البهارات جيدا مع البصل والثوم، نذكركم برابط طرق عمل الكريب. نضيف قرن الفلفل الأحمر الحار وصلصة الطماطم ونقوم بتقليبهم معا علي النار ثم نضيف مكعب من المرقة والملح ومعلقة من السكر. القيام بوضع عصير الطماطم التقليب، التغطية ونتركها حتي يتم تسبيك الصلصة علي النار, ويتم بعد ذلك اضافة المكرونة مع التقليب مع الكل في الحلة. نحضر الأطباق للتقديم بوضع المكرونة الإيطالية بالصوص الأحمر وبالهناء والشفاء، إليكم طريقة عمل المقلوبة بالدجاج.

وصلنا للختام اكتب لنا رأيك في طريقة عمل المكرونة الإيطالية بجميع أنواعها بالاسرار الجديدة في الطبخه الشهية 2022.