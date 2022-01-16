نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم حساب المواطن للاستفسارات والشكاوى وطريقة الاعتراض ومواعيد عمل خدمة العملاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة منذ أيام قليلة، أعلن مسئولي حساب المواطن السعودي عن فتح باب الاعتراض على القيمة المستحقة ضمن الدفعة التي تم صرفها في العاشر من يناير الماضي، لذا باتت هناك الكثير من التساؤلات حول رقم حساب المواطن والقنوات الرسمية التي كشف عنها عبر الحساب الرسمي للبرنامج على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لذا نسلط الضوء في التالي على رقم حساب المواطن فضلاً عن مواعيد عمل خدمة العملاء.

رقم حساب المواطن للاستفسارات والشكاوى

خصص برنامج حساب المواطن أكثر من طريقة للتواصل مع المسئولين وذلك تسهيلاً على المواطنين، ومن بين تلك الطرق رقم حساب المواطن المجاني الذي يمنحك الفرصة للتواصل بشكل مباشر مع خدمة العملاء:

يمكن لكل العملاء الاستعانة برقم حساب المواطن المجاني الموحد “19912” لتقديم الشكاوى والاستفسارات من الساعة 8 صباحاً وحتى 10 مساءً.

أيضاً تقديم الاعتراض أو الشكاوى عبر خدمة صوتك مسموع .

يتاح تقديم الشكاوى والاعتراضات عبر خدمة عملاء حساب المواطن عبر تويتر .

مواعيد عمل خدمة العملاء

أوضح برنامج حساب المواطن السعودي بأن مواعيد العمل الخاصة بخدمة العملاء والتوقيت الذي يسمح للمواطن التواصل فيه يكون من الأحد إلى الخميس وذلك اعتباراً من الثامنة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، وفيما يتعلق بالتواصل عبر البوابة الإلكترونية أو الحساب الخاص بخدمة العملاء على تويتر فيتاح التواصل على مدار اليوم.

طريقة الاعتراض على الدفعة الـ 50 حساب المواطن 1443

هناك الكثير من الراغبين في الاعتراض على المبلغ المستحق للدفعة الـ 50، ويتاح تقديم الاعتراض من خلال الرقم الموحد “19912” أو من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً، يتم الدخول إلى البوابة الإلكترونية لحساب المواطن .

لاستكمال الخطوات بنجاح يتطلب تسجيل الدخول بالبيانات الصحيحة للمستخدم بإدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور أو رمز التحقق.

من القائمة الرئيسية المنسدلة، اختر “الدفعات المالية”.

بجوار الدفعة الأخيرة، تلاحظ أيقونة “تقديم اعتراض” بادر بالضغط عليها.

على الفور يستقبل نظام حساب المواطن طلب الاعتراض.

خطوات الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن

أحياناً، يحتاج المواطنين إلى رقم حساب المواطن المجاني من أجل الاستعلام عن أهليتهم للحصول على الدعم المالي المقدم من الحكومة السعودية، ولكن هناك طريقة أخرى تتم بشكل إلكتروني هي كالتالي: