شروط التسجيل في الدعم السكني السعودي 1443 وخطوات التقديم

منذ أن أعلنت وزارة الإسكان السعودية عن تقديم دعم سكني لكافة الأسر محدودي الدخل و المحتاجة لتوفير حياة كريمة للمواطنين في تقديم وحدات سكنية مناسبة للأسر، ومن ذلك الوقت وملايين المواطنين السعوديين بدأ بالبحث عن طريقة التقديم في الدعم السكني الجديد 1443، كما أن وزارة الإسكان وضعت بعض الشروط والضوابط لقبول التقديم في الدعم سكني سنقدم لكم كافة المعلومات الخاصة بالدعم السكني.

شروط التقديم فى الدعم السكني السعودي 1443

هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها وزارة الإسكان السعودي دعم سكني لخدمة المواطنين وتوفير وحدات سكنية لتوفير حياة كريمة لهم، ولكي تستطيع الحصول على الدعم السكني لابد من توافر هذه الشروط التالية:

يشترط أن يكون المتقدم في الدعم السكني سعودي الجنسية.

كما لابد أن يكون المتقدم أو الأسرة المتقدمه مقيمة داخل بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.

أن يكون عمر المتقدم في الدعم السكني لا يقل عن 25 عام.

يشترط أن لا يكون قد حصل المتقدم على دعم سكني مسبقاً.

كذلك يشترط عدم امتلاك المتقدم وحدة سكنية مسجلة باسمه خلال 5 السنوات الماضية كحد أقصى.

الا يكون مسجل باسم المتقدم أصول وأملاك.

لابد أن تكون الاسرة لا دخل لها تستطيع من خلاله امتلاك وحدة سكنية.

يشترط ألا تمتلك الأسرة أكثر من سيارتين مسجلا باسمه.

خطوات التقديم في الدعم السكني السعودي 1443

تبذل الحكومة السعودية قصارى جهدها لتوفير كافة الخدمات إلكتروني وهذا للحفاظ على كافة المواطنين من خطر الاصابة بالعدوى و التجمعات لهذا وضعت وزارة الإسكان منصة لدعم السكني لكي يستطيع المواطنين التقديم إلكتروني، وخطوات التقديم هي: