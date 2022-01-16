بعد نشر أول صورة من إسرائيل.. كشف مواصفات مدافع "سيغما"

أُميط اللثام أخيرا عن الصور الأولى لمدافع "الهاوتزر" ذاتية الدفع، التي تحمل اسم "سيغما"، المطورة من قبل شركة " أنظمة إلبيط" في إسرائيل، والتي من المقرر دخولها الخدمة في 2023.

وتم تطوير مدافع "هاوتزر" الجديدة 155 ملم 10X10 بموجب عقد بين الشركة المذكورة ووزارة الدفاع الإسرائلية عام 2019 (قيمته المبدئية 125 مليون دولار أميركي)؛ بهدف استبداله بمدافع الهاوتزر ذاتية الدفع من طراز M109.

ومن المقرر أن يحصل النظام المدفعي الجديد على اسم رسمي "روم".

وبينما لم يكن قد تم الكشف عن كثير من مواصفات النظام الجديد، فإن الصور التي تم نشرها مؤخرا تظهر جانبا من مواصفاته، وفق موقع "آرمي ريكوغنيشن"، الذي ذكر أن مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع على عجلات "سيغما 155 ملم" تأتي على هيكل شاحنة عسكرية Oshkosh 10x10 المعدّلة (وهي آلية عسكرية أميركية الصنع) مع مقصورة مدرعة في المقدمة، يمكن أن توفر الحماية الباليستية ومن الألغام للطاقم (الطاقم مكون من 3 أفراد، بنظام حماية من أسلحة الدمار الشامل، في المقصورة الأمامية).

أما الجزء الخلفي من "سيغما 155 ملم" فهو مجهز بنظام سلاح مدفعي، تم تثبيته على برج خاص، علاوة على برميل عيار 155 ملم. ووفق الموقع نفسه فإن تصميم البرج يشير إلى أنه سيتم تجهيزه بنظام تحميل أوتوماتيكي بشكل كامل.

وبحسب المعلومات التي أفصحت عنها الشركة المطورة في وقت سابق، فإن مدافع هاوتزر ذاتية الدفع عيار 155 ملم المحمولة على شاحنة، قادرة على التحميل التلقائي ووضع نظام المدفع. ويتميز النظام المدفعي الجديد بالسرعة والدقة ومعدلات إطلاق نار مرتفعة. كما يتم تزويدها بنظام كيميائي بيولوجي نووي (إن بي سي)، مع تكييف هواء كامل للطاقم.

وذكرت الشركة أن تطوير سيغما 155 جاء بهدف "تلبية احتياجات الجيش الإسرائيلي، في ظل ما تحظى به مدافع الهاوتزر ذات العجلات بأهمية قصوى بالنسبة لجميع الجيوش في العالم"؛ لا سيما مع المزايا التي تتمتع بها تلك النوعية من المدافع.

وأهم تلك المزايا هو الوزن الخفيف وسهولة نشرها والمستوى العالي للتنقل، وكذلك الخدمات اللوجيستية المختلفة والبسيطة.

وذكر موقع Janes في وقت سابق أن مدافع الهاوتزر المطورة تم تجهيزها بمحطة أسلحة يتم التحكم فيها عن بعد، يتضمن ذلك نظام التحميل التلقائي، الذي يعمل على ضبط الصمامات، إضافة إلى تحميل المقذوفات، عبر مخزنين أساسيين؛ الأول لتغذية المقذوفات، والثاني للشحن المدفعي أحادي الوحدات.

ونقل في يوليو الماضي عن مسؤولين بالشركة قولهم، إن النظام المدفعي الجديد سيدخل الخدمة عام 2023، في حين أن العديد من الدول لا تزال تنشر أنظمة مدفعية ذاتية الدفع (SP) عيار 155 ملم، إلا أن هناك اتجاها نحو أنظمة المدفعية ذات العجلات 155 ملم؛ لأنها توفر تنقلا استراتيجيا؛ نظرا لقلة الاعتماد على ناقلات المعدات الثقيلة.

يذكر أن شركة أنظمة "إلبيط"، هي شركة عامة عالمية مقرها في إسرائيل، يعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1996، وهي المصنعة لطائرة التجسس بدون طيار "سكايلارك 1".

وكانت الشركة في نوفمبر 2021، قد أعلنت عن توقيع عقود بقيمة 106 مليون دولار أميركي، يتم بموجبها تزويد إحدى الدول في آسيا بأنظمة مدفع هاوتزر من طراز سيغما.