وزيرا خارجية العراق وليتوانيا يبحثان العلاقات الثنائية ومسألة المهاجرين

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، اليوم الأحد، تعزيز العلاقات الثنائية مع ليتوانيا، مؤكدًا أن المباحثات بين الجانبين كانت صريحة وواضحة، حيث تركز اللقاء على قضية هجرة العراقيين خلال هذه السنة الحالية والماضية إلى بيلاروسيا ثم إلى ليتوانيا وبولونيا.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، لفت وزير الخارجية العراقى إلى أن هذه هى المرة الرابعة التى يلتقى فيها مع وزير الخارجية الليتوانى جابريليوس لاندسبيرجيس، حيث تناولا مسألة هجرة العراقيين.

وقال حسين، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الليتوانى، بشأن مسألة المهاجرين: "هذه القضية أخذت صدى إعلامى كبير وإنسانية كبيرة، وبالتعاون مع مختلف الدول فى الاتحاد الأوروبى، ومع ليتوانيا استطعنا العمل فى هذا المجال، وتمكنا من إعادة 4 آلاف عراقى كانوا محاصرين على الحدود البيلاروسية الليتوانية، وتم اعادتهم من خلال 10 رحلات انطلقت من بغداد".

وأكد أن "هناك بعض العراقيين مازالوا فى ليتوانيا وننتظر قرارهم باعادتهم طوعيا الى بغداد"، لافتًا إلى "أننا تطرقنا للعلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها".

كما تقدم وزير خارجية العراق بالشكر لـ"وزير خارجية ليتوانيا على الدور الكبير فى الاطار الأوروبى والاتحاد الأوروبى لمساعدة العراق فى مختلف المجالات، وكان هناك جهد كبير فى سبيل حذف وإزالة اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر حول تمويل الإرهاب وغسيل الأموال"، مؤكدا أن "حذف اسم العراق كان انتصار للدبلوماسية العراقية فى مختلف الدول والاتحاد الأوروبى وخاصة فى بروكسل".

وتابع: "سنستمر فى مباحثاتنا مع وزير خارجية ليتوانيا اليوم، حيث سيكون لديه لقاء مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى، وأيضا زيارة فى أربيل للقاء المسؤولين وقادة الإقليم".

من جانبه، قال وزير الخارجية الليتوانى جابريليوس لاندسبيرجيس، خلال المؤتمر، إن "بعض العراقيين يقدمون وعودا كاذبة بهدف الهجرة الى اوروبا"، مبينا انهم "يعتقدون انهم قد ينجحون عند الوصول الى الحدود الليتوانية".

وأضاف: "سيكون هناك نوع من التعاون بين العراق وليتوانيا لوقف الهجرة"، موضحًا أن "الاتحاد الأوربى يعتبر العراق نموذجًا ممتازًا للتعامل بثقة"، لافتًا إلى أن "الحكومة العراقية أول من أوقف الرحلات إلى بيلاروسيا للحد من الهجرة".