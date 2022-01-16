تايلاند تعتقل 101 شخص من ميانمار لدخولهم بشكل غير قانونى

جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، عن الشرطة القول، إن قوات تابعة لها ألقت القبض على 43 شخصا لدخولهم بشكل غير قانونى إلى منطقة موانج بالقرب من قرية هواى نام خاو الحدودية، مؤكدة أنه من المقرر ترحيلهم بعد الخضوع لإجراءات قانونية.

وأضافت أنها ألقت القبض أيضا على 33 مواطنا من ميانمار لدخولهم بشكل غير قانونى إلى منطقتى ساى يوك وسانجكلا بورى على الحدود الغربية بواسطة دوريات من فرقة سوراسى الخاصة أثناء اختبائهم فى الأدغال بالقرب من قرية نونج بلا دوك فى تامبون سى مونجكول، مشيرة إلى أن دورية من فوج الفرسان الرابع التابع لقوة فا موانج اعتقلت 25 مواطنا ميانماريا فى منطقة فانج لدخولهم بشكل غير قانونى، وقد تم تسليمهم إلى شرطة فانغ لإجراءات قانونية بانتظار ترحيلهم.