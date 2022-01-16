جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، عن الشرطة القول، إن قوات تابعة لها ألقت القبض على 43 شخصا لدخولهم بشكل غير قانونى إلى منطقة موانج بالقرب من قرية هواى نام خاو الحدودية، مؤكدة أنه من المقرر ترحيلهم بعد الخضوع لإجراءات قانونية.
وأضافت أنها ألقت القبض أيضا على 33 مواطنا من ميانمار لدخولهم بشكل غير قانونى إلى منطقتى ساى يوك وسانجكلا بورى على الحدود الغربية بواسطة دوريات من فرقة سوراسى الخاصة أثناء اختبائهم فى الأدغال بالقرب من قرية نونج بلا دوك فى تامبون سى مونجكول، مشيرة إلى أن دورية من فوج الفرسان الرابع التابع لقوة فا موانج اعتقلت 25 مواطنا ميانماريا فى منطقة فانج لدخولهم بشكل غير قانونى، وقد تم تسليمهم إلى شرطة فانغ لإجراءات قانونية بانتظار ترحيلهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تايلاند تعتقل 101 شخص من ميانمار لدخولهم بشكل غير قانونى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.