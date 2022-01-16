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عمر شويل - جدة رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443-2022. أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية. وهذا من أجل تمكين كل المواطنين الراغبين في الضمان المكور تسجيل من التقديم لهذا البرنامج من أجل الاستفادة من الإعانة المادية التي تقدمها حكومة المملكة. هذا ولا زالت الوزارة المعنية تحرص على تعزيز المفاهيم العملية في الدولة، وهذا من أجل تحقيق استفادات أكبر والحفاظ على طاقة الشباب. وبرنامج الضمان المطور خير مثال على ذلك، هذا الأخير الذي يستهدف الأسر المحتاجة التي تعاني من ضعف الدخل ولا تستطيع توفير كل المتطلبات التي تضمن لها حياة كريمة. يعتبر هذا البرنامج المستحدث خير عون لها على دحض الفقر، وسنتحدث في مقالنا هذا من خلال موقع ثقفني الإخباري عن موضوع رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443-2022، تابعوا معنا.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443-2022

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رابط السجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443-2022. كوسيلة لتسهيل التسجيل لكل المواطنين السعوديين الراغبين في الاستفادة من خلال الانترنت. وهي بذلك تضمن وصول الفرصة لكل الأفراد من أجل وصول الاستحقاق لهم دون عناء الذهاب إلى المؤسسات والإدارات في المملكة، وفي هذا حفاظ على سلامتهم أيضا من الإصابة بالوباء.

بالإضافة إلى ذلك، فإن نظام الضمان الاجتماعي الجديد الذي استحدثته الوزارة، هو تابع بالدرجة الأولى لوزارة الموارد البشرية. وهو يهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية لكافة مواطني المملكة العربية السعودية، وهذا من خلال تقديم الدعم المادي لكل المواطنين السعوديين. كما أنه يقوم بخدمات تأهيل الشباب وتدريبهم من أجل العمل، ويضمن وصول أموال الزكاة لكل المستحقين.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443-2022

لقد وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط التي تخوّل المواطنين للقبول في تسجيل الضمان الاجتماعي. وأهم شرط متعارف عليه من الجميع هو أن يكون كل متقدم حاملا للجنسية السعودية. غير أنه هناك فئات معفاة من هذا الشرط، نذكر لكم زوجة السعودي، والأرامل والمطلقات اللواتي لهن أطفال سعوديين، وكذلك المعاقين.

بالإضافة إلى ذلك من الشروط، فلا بد أن يوفر كل مواطن سعودي يرغب في الضمان المطور تسجيل جميع الوثائق الضرورية. وأن يصادق عليها، ويقوم بتقديم كل الأوراق الثبوتية التي تدل على أنه لا يملك عقارا أو أرض أو دخل شهري قيمته عالية. وإن كان له دخل شهريفلا بد من أن يكون أقل من مبلغ الاستحقاق الذي يقدمه برنامج الضمان المطور، كما يجب أن تكون له بطاقة تنقل سارية المفعول.

طريقة التسجيل في الضمان المطور

لا شك في أن الكثير من المواطنين الراغبين في رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443-2022. يرغبون في معرفة الخطوات الصحيحة للتسجيل من خلاله. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وضعت الصفحة الرسمية الخاصة بها تحت تصرف كل المواطنين الراغبين في تسجيل الضمان الاجتماعي المطور، ويمكنهم ذلك من خلال ما يلي:

أولا: يقوم المستخدم بالدخول إلى الموقع الرسمي التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثانيا: في الواجهة الرئيسية للموقع، يتعين عليه كتابة اسم المستخدم الخاص به، ثم يدرج كلمة السر.

ثالثا: يتعين على المتقدم أن يقوم بالذهاب إلى خيار “نظام الضمان الجديد”. ثم يقوم بالضغط على أيقونة تسجيل جديد، ثم يدرج البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لذلك.

خامسا: في الأخير يقوم بالنقر على خانة تأكيد التسجيل، ليتم بذلك كافة الإجراءات.

إلى هنا نصل وإياكم متابعينا إلى خاتمة المقال، لقد تحدثنا بشكل موجز عن رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443-2022. كما ذكرنا لكم الشروط الواجب توفرها في كل المتقدمين. وطريقة التسجيل التي يستعلمون عنها، نرجوا أن تكونوا قد استفدتم مما سبق، وللمزيد من الاستفسارات اتركوا لنا تعليقاتكم.