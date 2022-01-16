التمويل الشخصي الوطني شروطه ومميزاته من بنك الراجحي

التمويل الشخصي الوطني من بنك الراجحي يعد من اهم التمويلات التي تلبى احتياجات العملاء التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية ، وتعد إجراءات التمويل سهله وبسيطة تنجز خلال 30 ثانية، ويعد بنك الراجحي من اهم مصارف السعودية المنتشرة فروعها في أنحاء المملكة،ويقدم بنك الراجحي العديد من القروض العقارية وتمويل سيارات وتمويل شخص مرن وغيرها من القروض المتاحة للأغلب المواطنين بالسعودية وغير من البلاد العربية من الأردن والكويت،ويقدم البنك العديد من الخدمات للكثير من المواطنين الذين يحددون وقت القرض وتاريخ التسديد ومدة القسط وطريقة الدفع،ويعد التمويل الشخصي هو أحد أنواع قروض الراجحي، ويمكن الحصول عليه خلال زمن قليل، وهو عبارة عن مبلغ يستعمله الفرد لأحد احتياجاته، مثل الدراسة الجامعية، أو تجديد المنزل، وتصل فترة سداده إلى 60 شهراً، كما يمكن للمواطنين أو المقيمين الحصول على هذا النوع من التمويل، ويعمل التمويل الشخصي الوطني على قيام مصرف الراجحي بشراء أسهماً محلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومن ثم يبيعها لك بيع آجلاً مضافا إليها أرباح الأسهم حيث يستند عقد التمويل إلى مفهوم المساومة علماً بأن المصرف لا يفصح عن سعر التكلفة، يعد اعادة تمويل الراجحي وطني أحد البرامج التى قام بها مصرف الراجحى بإطلاقها وتقديمها للعملاء والافراد ممن لديهم تمويل شخصي، ويريدون الحصول على تمويل اضافي أو يريدون الإستفادة من هذا التمويل بعد تغير رواتبهم بالزيادة أو النقصان ومن خلال هذا البرنامج يمكن للعميل الحصول على حد أقصي من التمويل الأضافى لتأسيس مشروع خاص، كما أن البنك يقدم العديد من الخدمات المتاحة للمواطنين والمقيمين كتجديد بطاقة الصراف الراجحي المفقودة أو انتهاء تاريخ البطاقة وغيرها الكثير من التمويلات والقروض التي تخدم كثير من المواطنين والوافدين ويتم تقديم تمويل شخصي للمقيم والمتقاعد من الراجحي وشروطه خلال 30 دقيقة.

شروط التمويل الشخصي الوطني

ألا يزيد عمر العميل عن 65 عامًا. يجب أن يكون العميل موظف لدى جهة عمل معتمدة. تحويل الراتب إلى حساب العميل لدى مصرف الراجحي بالإضافة إلى خطاب تحويل الراتب من جهة العمل. رسوم إدارية تصل إلى 500 ريال سعودي. يشترط أن لا يقل الراتب عن 20 ألف ريال سعودي. إذا كان من أجل شراء شقة تكون مدة التعاقد على العقارات 20 عاما. إذا كان من أجل شراء فيلا بهدف السكن يتم صرف 82 ضعف الراتب. في حالة طلب تمويل من أجل شراء أرض يشترط ألا تقل مساحة الأرض عن 200 متر مربع. التزام العميل بتسديد قيمة القرض في المواعيد المحددة.

مزايا التمويل الشخصي الوطني

يتوافر التمويل لجميع المواطنين فى المملكة ومنهم المتقاعدين لذلك صمم نظام القرض والتمويل من مصرف الراجحي بنظام الموشكين على التقاعد بحيث يحسب معاشك التقاعدي تلقائيًا استنادًا إلى المعايير التي حددتها المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما يمكنك بدلاً من ذلك إرفاق شهادة المعاش التقاعدي بالطلب، وفي هذه الحالة سَوف تُحدد أحقّيتك حسب الرقم المذكور في الشهادة

يتوافق القرض مع أحكام الشريعة الإسلامية. يتميز القرض بأقساط مرنة ومريحة للعميل. لا يشترط تحويل راتب العمل إلى بنك الراجحي. مبلغ تمويل مرتفع يصل إلى 2 مليون ريال سعودي. فترة سداد أقساط تمويل وطني تصل إلى 60 شهرا. يوفر هذا التمويل الحماية من أخطار تقلب الأسعار إذا كان بغرض تجارة السلع. متاح للعملاء الراغبين في تحويل الراتب أو بدون تحويل الراتب.

الأوراق المطلوبة للتمويل الشخصي

خطاب تحويل راتب. شهادة توظيف. استمارة تسجيل وتقديم الطلب. نسخة من الهوية الوطنية. تفاصيل المعاش التقاعدي. نسخة من جواز السفر. تأشيرة اقامة سارية للوافدين. خريطة موقع العقار. نسخة من تصاريح البناء.

والجدير بالذكر أن بنك الراجحي من اهم البنوك الإسلامية في المملكة التي تخدم الكثير من المواطنين للانتشار فروع البنوك في أنحاء المملكة،كما يمكن التقديم الكترونيا من خلال موقع ألراجحي لمعرفة أنواع القروض ومدة التمويل والسداد غير خطوات فتح الحساب، كما أن اصدر بنك الراجحي الرقم الموحد 8001241222 للاستفسار العملاء والإجابة عن الأسئلة والمشاكل وحلها،ويقدم بنك الراجحي تمويلات للأفراد والمؤسسات والشركات وبذلك يخدم شريحة كبيرة من المجتمع، ويوجد أيضا الرقم الخاص بجميع عملاء البنك الحاليين هو 920003344 والرقم الخاص بعملاء التميز وهو 8001248880 كما يوجد رقم للجوال الموحد وهو 920000084 ورقم للعملاء الحاليين في خارج المملكة وهو 00966114603333 أما في حالة التعرض لشكوى، فيمكن الاتصال مباشرة على الرقم 8001244455، لطرح أي مشكلة أو تقديم اقتراحات لبنك الراجحي.