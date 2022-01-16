كأس الأمم الأفريقية 2022 منتخب مصر ضد السودان..هل يتحقق حلم الصعود للفراعنة

فاز منتخب مصر ليلة أمس، على نظيره غينيا بيساو،

في إطار دور المجموعات، في بطولة كأس الأمم الأفريقية،

والمُقامة في دولة الكاميرون، وانتهت المباراة بهدف مُقابل

لاشئ، أحرز الهدف الفرعون المصري محمد صلاح

بعد رؤية جيدة من اللاعب عمرو السولية،

نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر،

ليعود الأمل من جديد في التأهل كثاني المجموعة،

ويلتقي منتخب مصر مع منتخب السودان في الجولة الأخيرة،

من دور المجموعات، وفي هذه المقالة سوف نُقدم لكم

من خلال موقعنا، موعد مباراة المنتخب المصري ومنتخب السودان، والقنوات الناقلة.

كأس الأمم الأفريقية 2022 مصر ضد السودان

آخر مواجهة جمعت بين منتخب مصر ومنتخب السودان، كانت في بطولة كأس العرب، وانتهت بفوز المنتخب المصري، ويلتقي مرة أخرى

كلا المنتخبين، في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022، في دور المجموعات، ويحتاج المنتخب المصري الفوز على منتخب السودان،

لضمان الست نقاط المؤهلة للدور المُقبل، خاصةً أن المنتخب المصري قد تعثر أمام نيجيريا، وخسر بهدف مُقابل لاشئ، وشهدت مباراة مصر وغينيا بيساو، العديد من الأحداث، أبرزها إحراز الفرعون المصري، ونجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح هدف التقدم، وفي الدقيقة الثالثة والثمانين، أحرزت غينيا بيساو هدف التعادل، وبعد الرجوع إلى تقنية الفار، تم إلغاء الهدف، وفي الدقيقة الأخيرة تصدى اللاعب محمد الشناوي حارس عرين المنتخب لهدف مؤكد، هذا ويلتقي منتخب مصر ضد منتخب السودان، يوم الاربعاء القادم، الموافق التاسع عشر من شهر يناير الجاري، وذلك في تمام الساعة، التاسعة مساءًا بتوقيت جمهورية مصر العربية، والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة جرينتش،

ويعاني المنتخب المصري في التوقيت الحالي من سوء الأداء، وذلك بسبب تغيير في مراكز اللاعبين، وأبرز تغيير هو توظيف محمد صلاح في مركز رأس الحربة الذي لايجيده، وتوظيف مصطفى محمد في مركز الظهير الأيمن وهو مهاجم صندوق، مما أثر على الأداء بصورة واضحة، وفي الوقت ذاته يعاني منتخب السودان، ولكن معاناته نتيجة فقر الإمكانيات الفنية لدى لاعبيه.

القنوات الناقلة للقاء

سوف تذاع مباراة منتخب مصر والسودان،

في كأس الأمم الأفريقية 2022،

على الهواء مباشرةً عبر مجموعة

قنوات بين سبورتس اتش دي الفضائية المشفرة، وسوف تكون المباراة بتعليق عصام الشوالي.