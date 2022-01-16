نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ترقب” نتيجة اهداف مباراة تونس وموريتانيا اليوم 16-1-2022 في بطولة كأس أمم إفريقيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة اهداف مباراة تونس وموريتانيا اليوم في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022. نتابعها معكم في هذا التقرير الرياضي. حيث يلتقي منتخب تونس ضد موريتانيا مساء اليوم الأحد الموافق السادس عشر من شهر يناير / كانون الثاني الجاري 2022. في إطار مواجهات دور المجموعات بالجولة الثانية من كأس أمم إفريقيا. وتقام مباراة تونس اليوم على ملعب ليمبي في الكاميرون التي تستضيف البطولة الإفريقية في الموسم الحالي 2022. حيث تجدر الإشارة إلى أن نتيجة مباراة تونس الماضية التي جمعت نسور قرطاج أمام منتخب مالي انتهت بفوز المنتخب المالي بنتيجة هدف نظيف. ونتابع معكم فيما يلي نتيجة اهداف مباراة تونس وموريتانيا اليوم.

نتيجة اهداف مباراة تونس وموريتانيا اليوم

نستعرض معكم في الآتي نتيجة اهداف مباراة تونس وموريتانيا اليوم في الجولة الثانية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2022. حيث تنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة السادسة مساءً حسب توقيت القاهرة. فيما يأتي موعد مباراة تونس اليوم حسب توقيت الجزائر والمغرب في غضون الساعة الخامسة مساءً. وبتوقيت مكة المكرمة يحين موعد اللقاء في تمام الساعة السابعة مساءً. أما بتوقيت دولة الإمارات فيكون موعد بدء المباراة في الساعة الثامنة مساءً. وتأتي نتيجة مباراة تونس اليوم فيما السطور التالية.

منتخب تونس 0:0 منتخب موريتانيا

نتيجة مباراة تونس اليوم

تحمل نتيجة مباراة تونس اليوم أهمية كبيرة لدى جماهير نسور قرطاج. بعدما خسر المنتخب التونسي أولى جولاته في بطولة كأس الأمم الإفريقية أمام المنتخب المالي بهدف دون رد. ويدخل منتخب تونس مباراته اليوم ضد منتخب موريتانيا آملًا في تحقيق نتيجة إيجابية يهدف من خلالها مصالحة جماهيره الغاضبة بعد الخسارة التي تلاقها في مستهل مشواره بالبطولة الإفريقية.

اهداف مباراة تونس وموريتانيا اليوم

وفي هذا المقال نرصد لكم اهداف مباراة تونس وموريتانيا اليوم بالتزامن مع بداية المباراة لحظة بلحظة. حيث تجدر الإشارة إلى أن منتخب تونس يأتي في المجموعة السادسة من دور مجموعات بطولة كأس الإمم الإفريقية في موسمها الحالي 2022. ويتواجد معه منتخب مالي وأيضًا منتخب غامبيا ومنتخب موريتانيا.

مباراة تونس وموريتانيا اليوم

وتذاع مباراة تونس وموريتانيا اليوم عبر قنوات بين سبورتس الرياضية القطرية والتي تمتلك الحقوق الحصرية لبث مباريات البطولة الإفريقية في نسختها الثالثة والثلاثون. حيث سيتم بث مباراة تونس اليوم عبر قناة beIN SPORTS MAX 1 وقناة beIN SPORTS MAX 2. حيث يمكنكم متابعة أحداث اللقاء فور بدء المباراة من خلال تنزيل ترددات القناة على أجهزة الريسيفر. والتي هى كالتالي:

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 1 على نايل سات.

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 1 على سهيل سات

التردد: 11585

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 2 على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 2 على سهيل سات