"دودة الأسنان" علامة على المعاناة.. متى يجب التدخل؟

قال طبيب أسنان، ينشر فيديوهات توعوية من حين لآخر على تطبيق "تيك توك"، إن آلام الأسنان قد تكون علامة على المعاناة من "دودة الأسنان".

وحسب ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن طبيب الأسنان الأميركي، بن وينترز، أجاب عن سؤال أحد المرضى بشأن جسم صغير يشبه الدودة، تمت إزالته من فمه.

وشرح وينترز الأمر بالقول: "تشبه الدودة، لكنها في الواقع تدعى عصب الأسنان".

وأضاف: "مبدئيا، أسنان هذا الشخص مكسورة لدرجة أنها تحتاج إلى قناة الجذر"، مبرزا أن "قناة الجذر هي طريقة علاجية تهدف إِلى إصلاح وإِنقاذ السن الذي تعرض لتلف كبير أو تلوث بدلا من إزالته".

وتابع: "الطريقة تهدف إلى إزالة بنية الأعصاب بالكامل من السن، وحين يحدث ذلك، تتم إزالة ذلك الجسم الصغير الذي يشبه الدودة، هو في الحقيقة عبارة عن شيء عصبي أبيض لحمي صغير".

وقال وينترز إن جراحة قناة الجذر يمكن أن تكون مؤلمة في بعض الأحيان، لكنها علاج يخفف آلام الأسنان.