«لحظة الصديق الحقيقى».. أوكرانيا تطالب ألمانيا بإمدادات السلاح

وحسبما نقلت التقارير، اعتبر السفير الأوكرانى أندريه ميلنيك، أن إحجام أنالينا بيربوك وباقى حكومة يسار الوسط الألمانية الجديدة، عن تقديم الأسلحة لبلاده هو أمر "مخيب للآمال للغاية"، نظرا لاحتشاد القوات الروسية على الحدود.
وقال ميلنيك: "شعب أوكرانيا مصاب بخيبة أمل شديدة.. الآن هى لحظة الحقيقة بشأن من هو الصديق الحقيقى"، مؤكدًا أن الأوكرانيين يدركون أن التحالف فى ألمانيا اتفق على سياسة لتقييد تصدير الأسلحة ولا تسمح بتوريد الأسلحة إلى مناطق الأزمات.
وأضاف: "لكن هذه الوثيقة السياسية ليست كتابًا مقدسًا. والعالم يواجه حاليًا أكبر خطر يعرضه لحرب ضخمة فى وسط أوروبا، وهو الأسوأ منذ عام 1945"، محذرًا من أن الدولة الأوكرانية مهددة من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ويمتلك الأوكرانيون "حقًا مقدسًا فى الدفاع عن النفس".
وكانت أوكرانيا طلبت من ألمانيا تزويدها بالأسلحة للدفاع ضد هجوم روسى محتمل منذ سنوات، ولكن دون جدوى حتى الآن. ومن المقرر أن تتوجه وزيرة الخارجية الألمانية إلى أوكرانيا غدًا الإثنين، ثم إلى موسكو للقاء نظيرها الروسى سيرجى لافروف، يوم الثلاثاء.
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