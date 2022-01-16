روسيا: اختبار لقاح ضد كورونا يعتمد على الأجسام المضادة أحادية النسيلة

جدة - نرمين السيد - قال ألكسندر جينسبرج، رئيس المركز الروسى لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة فى روسيا، إن المركز أطلق تجارب على دواء جديد مضاد لـ"كوفيد-19" يعتمد على الأجسام المضادة أحادية النسيلة.





وأوضح جينسبرج فى تصريح لوكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الأحد، أن "التجارب السريرية تبدأ الآن، ومن المفترض أن نكمل المرحلة الأولى والثانية، ومن المتوقع أن يستغرق هذا الأمر ما يقرب من ثلاثة أشهر ونصف أو أربعة، وآمل أن نقدم هذا الدواء فى أواخر الربيع، وأن يكون اللقاح فعالا". وكان ديمترى شيبلياكوف المسؤول بمركز جماليا، صرح فى وقت سابق بأن اللقاح القائم على الأجسام المضادة أحادية النسيلة لعلاج "كوفيد-19" أظهر نتائج واعدة خلال الاختبارات ما قبل التجارب السريرية.

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