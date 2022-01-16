إيطاليا تحذر من تداعيات عدم التوصل لاتفاق «أمريكى - روسى» حول أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - حذر البرلمانى الإيطالى ماسيمو فيرو، من التداعيات السلبية على أوروبا فى مجال الطاقة إذا لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية التوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن أوكرانيا.





وقال فيرو، عضو مجلس الشيوخ الإيطالى عن حزب "فورتسا إيطاليا"، فى تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الإيطالية "آكى" اليوم الأحد، إنه من الضرورى أن يُسمع صوت الاتحاد الأوروبى وأن يتعاون كبار القادة الأوروبيين من أجل إيجاد حل للتوترات الجيوسياسية الراهنة، وإلا فإن الاقتصاد الأوروبى، والاقتصاد الإيطالى على وجه الخصوص الذى يعتمد بشكل كبير على الغاز والنفط المستورد، سيقعان فى أزمة لا رجعة فيها ذات آثار اجتماعية كارثية. وأعرب فيرو عن اعتقاده بأنه يجب إيلاء أكبر قدر ممكن من الاهتمام لهذه القضية الكبرى ولا سيما من جانب إيطاليا، مناشدا رئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجى بجعل صوته "قويا ومسموعا" مع القادة الأوروبيين الآخرين فى هذا الصدد.

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