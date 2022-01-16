إندونيسيا تخفف قيود السفر المفروضة بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - رفعت الحكومة الإندونيسية حظر السفر المفروض على البلدان التى ينتشر فيها فيروس كوفيد -19 بشدة، فيما قلصت مدة الحجر الصحى الإلزامى إلى أسبوع واحد فقط، وفقًا للوائح الجديدة الصادرة فى البلاد، مما يسمح باستئناف استقبال الوافدين الدوليين على الرغم من ارتفاع أعداد الإصابة بالفيروس.





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