واشنطن: العدوان الروسى على أوكرانيا عواقبه خطيرة وسريعة

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفى بين بلينكن وجوزيب بوريل الممثل السامى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية. وأشار المتحدث إلى أن بلينكن وبوريل ناقشا خلال الاتصال التنسيق الوثيق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى إلى جانب حلفاء الناتو والشركاء الأوربيين للرد على استمرار الحشود العسكرية الروسية المثيرة للقلق للغاية فى أوكرانيا وعلى حدودها.

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