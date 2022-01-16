الدنمارك تخفف الإغلاق وتعيد فتح الأماكن الثقافية والترفيهية

جدة - نرمين السيد - بدأت الدنمارك، اليوم الأحد، بإعادة فتح الأماكن الثقافية والترفيهية فى أنحاء البلاد، وذلك بعد إغلاق استمر لمدة شهر، بعدما أعلنت الحكومة تخفيف القيود المرتبطة بمواجهة فيروس كورونا، رغم ارتفاع عدد الإصابات.





وسمحت السلطات الدنماركية للجمهور بالدخول إلى المتاحف وحدائق الحيوان والمتنزهات الترفيهية، اليوم، كما أعادت فتح دور المسرح والسينما وقاعات الحفلات، وذلك للمرة الأولى منذ 4 أسابيع من الإغلاق المشدد. ومازالت معظم الأماكن تفرض على الزائرين ارتداء الكمامات، وتقديم ما يثبت تلقيهم للقاحات أو تعافيهم من الإصابة بكورونا، أو نتائج حديثة لفحوص تثبت أنهم غير مصابين بالفيروس، وذلك عبر تقديم شهادة صحية خاصة بفيروس كورونا. فيما يستمر إغلاق الأماكن الترفيهية الليلية حتى نهاية الشهر الجارى على الأقل، حيث تسجل الدنمارك أكثر من 20 ألف إصابة جديدة يوميًا، فى الآونة الأخيرة. وبلغ عدد الإصابات، أمس السبت، أكثر من 25 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

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