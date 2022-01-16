طالبان تعلن عزل 3 آلاف من منتسبيها بسبب الانتهاكات

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الأفغانية "خاما برس"، اليوم الأحد، فإن اللجنة التى تم تدشينها بعد استيلاء طالبان على السلطة فى أغسطس 2020، تختص بمسؤولية التدقيق فى أهلية المنتسبين لطالبان، حيث تعتمد اللجنة بشكل أساسى على شكاوى الأشخاص، ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعى، وتقارير من عامة الشعب، بشأن مخالفات أعضاء طالبان وانتهاك القانون وارتكاب ممارسات مسيئة.
وبحسب الوكالة الأفغانية، قال حكيمى عن هؤلاء المفصولين: "إنهم كانوا متورطين فى أعمال فساد والاتجار فى المخدرات، وكانوا يقحمون أنفسهم فى الحياة الخاصة للمواطنين"، مضيفًا أن هؤلاء المعزولين ينتمون لـ 14 ولاية، منذرًا بإجراء عملية تصفية فى ولايات أخرى.
وتلاحق عناصر حركة طالبات اتهامات بالتورط فى عمليات قتل خارج إطار القضاء لأفراد من قوات الأمن السابقين، بما يتنافى مع قرار العفو العام الذى أعلنه الملا هبة الله أخوندزاده، وكذلك قتل النساء والفتيات فى نقاط التفتيش الخاصة بحركة طالبان، إضافة إلى قتل الرياضيات من بنات أفغانستان.
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