تعطيل الدراسة في السعودية 1443 وزارة التعليم توضح هل الدراسة حضورية ام عن بُعد

يتسائل قطاع كبير في المملكة العربية السعودية الآن وخاصة من أولياء الأمور هل الدراسة حضورية ام عن بُعد في السعودية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد ان انتشرت الكثير من الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي حول تعطيل الدراسة في السعودية بسبب متحور كورونا الجديد، وعليه فقد خرجت وزارة التربية والتعليم السعودية ببيان رسمي لها لتوضيح مجموعة من القرارات التي اتخذتها مؤخراً بالتعاون مع وزارة الصحة، بشأن آلية استمرار العام الدراسي الجاري، وسوف نرصد لكم أهم القرارات في البيان من خلال التقرير التالي.

هل الدراسة حضورية ام عن بُعد في السعودية

لا يوجد أدنى شك أنه تبذل وزارة التعليم في المملكة قصارى جهدها لتوفير جميع السُبل الآمنة لاستمرارية عملية التعليم في مختلف المراحل، ولكن بعد أن نفت الجهات المسؤولة حقيقة تعطيل الدراسة بسبب أوميكرون، ونفي ما يتم تداوله عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تعليق الدراسة، وهو الأمر الذي أدى إلى تساؤل الكثير من المواطنين هل الدراسة حضورية ام عن بُعد في السعودية، ووفقًا لما جاء في المؤتمر الصحفي الذي انعقد مؤخراً من قبل وزارة التعليم ووزارة الصحة وما نتج عنها من قرارات بشأن العودة الحضورية للطلاب فأن الدراسة ستكون بشكل حضوري خلال العام الدراسي الجاري لكافة المراحل التعليمية.

وزارة التعليم توضح هل الدراسة حضورية ام عن بُعد في السعودية

ذكرت مصادر مسؤولة من داخل وزارة التعليم السعودية بشأن التساؤل الذي اشتعلت به محركات البحث مؤخرا وهو هل الدراسة حضورية ام عن بُعد في السعودية، وأكدت أنه في حال إصدار أي قرار آخر سوف نوفيكم به فور الاعلان عن أي مستجدات، وفي سياق متصل فإن الموعد الذي قررته الوزارة للعودة هو 20 جمادى الأخر، ولكن تجدر الاشارة إلى انه تم استثناء الطلاب الذين تمنعهم أي أسباب صحية من العودة الحضورية للحفاظ على سلامتهم، مع استمرار الدراسة لهم عبر المنصات الإلكترونية للتعليم عن بُعد، وفي هذا الصدد لابد من التنويه على أنه لم تُعلن الوزارة عن قرار العودة الحضورية إلى المدارس إلا بعد تأكدها من نجاح تطبيق بروتوكولاتها التي كانت قد حددتها من قبل، فدائمًا ما تسعى الوزارة لتقديم يد العون لجميع الطلاب لاستكمال الدراسة دون توقف.