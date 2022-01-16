عندما لا تخونك ذاكرتك.. كشف موقع قنبلة سقطت منذ 80 عاما

أبطلت الشرطة مفعول قنبلة لم تنفجر من وقت الحرب الأهلية الإسبانية بعد أن تذكر رجل أن قوات إيطاليا الفاشية أسقطتها على بلدته عندما كان طفلا منذ أكثر من 80 عاما.
وأوقف العمل في مبنى في بلدة مايا بالقرب من ثاراجوثا في شمال شرق إسبانيا بعد أن قال الرجل إنه عندما كان في السادسة من عمره تعرض المبنى لقصف جوي، لكن القنبلة لم تنفجر.
واستخدمت الشرطة أجهزة الكشف عن المعادن في الوصول إلى القنبلة، التي تزن 50 كيلوغراما والتي أسقطتها القوات الجوية الإيطالية التي دعمت قوات الجنرال فرانشيسكو فرانكو خلال الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1936 و1939.
وفجر ضباط المفرقعات القنبلة في العاشر من يناير لكن تم الإعلان عن العملية، الأحد.
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